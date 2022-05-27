Страны ЕС поспорили о санкциях и украинском урегулировании перед саммитом

В преддверии саммита ЕС страны союза пытаются прийти к консенсусу в вопросах введения эмбарго на поставки нефти из России и формата завершения конфликта на Украине. Кто какой позиции придерживается и почему — в материале РБК

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В понедельник, 30 мая, лидеры стран Евросоюза соберутся на двухдневный саммит, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и новые санкционные меры в отношении России. Однако среди членов объединения нет единства по двум вопросам — по введению эмбарго на поставки нефти из России и по тому, как должно завершиться противостояние на Украине. Брюссель настаивает на военном сценарии разрешения конфликта, Италия и ряд других стран поддерживают идею дипломатического урегулирования.

Венгрия остается непримиримым противником нефтяного эмбарго

После неудачной министерской встречи 16 мая, на которой Венгрия отказалась снять вето с решения о запрете на импорт нефти из России, прогнозировалось, что этот вопрос будет решен в ходе саммита ЕС. Однако 23 мая агентство Reuters сообщило о письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором венгерский лидер призвал не выносить на саммит вопрос нефтяного эмбарго. В письме, текст которого есть в распоряжении агентства, говорилось, что Будапешт не может согласиться с предложенными Брюсселем санкциями в отношении России, пока не будут решены все проблемы. По мнению Орбана, разрешить имеющиеся противоречия к саммиту ЕС «маловероятно».

На следующий день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что решение по поставкам нефти из России, без которого ЕС не намерен принимать шестой пакет санкций, не будет достигнуто в ходе саммита. «Я думаю, что это неподходящая тема для обсуждения в Европейском совете, потому что то, что мы обсуждаем, очень техническое», — сказала она изданию Politico «на полях» форума в Давосе, отметив, что не хотела бы давать «ложных надежд». По ее словам, для решения вопроса о введении эмбарго необходимо обсудить альтернативные поставки нефти для стран, не имеющих выхода к морю, инвестиции в трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, а также вопрос возобновляемых источников энергии.

Как ранее писал РБК, Венгрия получает из России 60% нефти и 85% газа. Согласно заявлениям Орбана, стране необходимо пять лет на перевод нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры на переработку сырья из нероссийских источников. Этот процесс потребует огромных инвестиций, а увеличение стоимости нефти может привести к росту безработицы и поставит под вопрос национальную программу по сокращению коммунальных расходов населения, которая во многом базируется на низких ценах на российские энергоносители. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе министерской встречи ЕС 16 мая уточнял, что «необходима полная модернизация венгерской энергетической инфраструктуры в масштабе от €15 млрд до €18 млрд», а позднее заявил, что Венгрия вправе ожидать нового предложения от Брюсселя.

Изначальный план Брюсселя предполагал поэтапный отказ от нефти из России для стран ЕС до конца 2023 года. Венгрии и Словакии предлагалась отсрочка до конца 2024 года, Чехии — до середины 2024-го.

Затяжной процесс согласования шестого пакета санкций может привести к «катастрофическим последствиям», утверждает Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС, по словам которого настал момент «или сейчас, или никогда». Другой европейский дипломат в беседе с изданием отметил, что если договоренность по нефти не будет достигнута до саммита, то в ходе встречи лидеров вне зависимости от того, какова будет ее официальная повестка, создастся ситуация «слона в комнате» — то есть возникнет обстоятельство, которое невозможно игнорировать.

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В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает о том, что в качестве компромисса может быть принято решение об отключении большего числа российских банков от SWIFT или же о введении эмбарго 26 странами ЕС без Венгрии. Такие решения, отмечает агентство, вызывают в Евросоюзе обеспокоенность тем, что могут подвигнуть другие страны объединения также «выторговать» себе более выгодные условия.

Италия подрывает «воинственные» позиции Брюсселя

Помимо разногласий по экономическим вопросам страны ЕС не могут договориться о содержании проекта заявления по итогам саммита ЕС — из-за желания Италии, Венгрии и Кипра включить в него призыв к мирным переговорам и незамедлительному введению режима прекращения огня на Украине. Соответствующее предложение было вынесено Италией на рассмотрение членов объединения в ходе встречи постоянных представителей 20 мая. В изначальном проекте текста, по данным портала Euractiv, говорилось, что ЕС «непоколебим в своем стремлении помочь Украине в осуществлении ее неотъемлемого права на самооборону против российской агрессии». По информации портала, страны Прибалтики и Польша выступили против изменения текста. Тем не менее в текущей редакции говорится, что ЕС «по-прежнему привержен укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет».

Вместе с тем 24 мая в Давосе фон дер Ляйен, говоря о ситуации на Украине, не упомянула возможность ее разрешения путем переговоров. «Украина должна выиграть эту войну, и агрессия [президента России Владимира] Путина должна стать стратегической неудачей», — сказала она.

Ранее Италия предложила план мирного урегулирования конфликта, в котором содержится четыре основных пункта: установление режима прекращения огня, переговоры о статусе Украины, соглашение между Киевом и Москвой по статусу Донбасса и Крыма, а также заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе. Соответствующие предложения были переданы генсеку ООН Антониу Гутерришу, а также представителям стран — членов «Группы семи» (помимо Италии в нее входят Великобритания, Германия, Канада, Франция, Япония и США).

В понедельник заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил журналистам, что Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине. «Мы его недавно получили, рассматриваем», — сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее на брифинге 25 мая опровергла эту информацию. «Вы не поверите, но эта инициатива, некий план нам не был передан. Невозможно поверить, но это действительно так. Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который министр иностранных дел Италии направил в ООН», — сказала она.

Внутри Евросоюза, как и в отдельных странах — членах объединения, существуют разные точки зрения на то, как должен разрешиться конфликт на Украине, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Есть настроения джингоизма (крайне воинственные. — РБК), и есть целый ряд лидеров, которые призывают к решительному наступлению, чтобы добиться сокрушительного поражения России, не только вернуть контроль над той территорией, которая была утрачена Украиной после 24 февраля, но и восстановить контроль Киева над Донбассом, а если повезет, то и над Крымом. Существуют и более умеренные точки зрения, которые исходят из того, что лучше достичь соглашения за столом переговоров на основании компромисса», — сказал Кортунов РБК. По его словам, некоторые видят основой компромисса уход России из Херсонской и Запорожской областей. «Динамика этих споров будет зависеть от положения на земле. Если Украине удастся перейти в контрнаступление и начать теснить российские войска на юге или в Донбассе, то сторонники войны до победного конца получат подкрепление своим аргументам и будут проводить свою линию еще более жестко. Если же российская военная операция будет развиваться успешно, пусть и не очень быстро, но будет идти наступление в Донбассе, тогда постепенно будут усиливаться позиции более умеренных политиков и экспертов», — заключил он.