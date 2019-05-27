Минобороны ответило на сообщения об отправке призывников в госпитали

Минобороны не отправляют призывников на обследование в военные госпитали. Ранее о планах отказаться от этой практики говорили эксперты, объясняя это желанием сэкономить и разгрузить госпитали

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Минобороны заявили, что никогда не отправляли и не отправляют призывников на медобследование в военные госпитали, передает телеканал «Звезда». Так Минобороны прокомментировало статью газеты «Известия» о планах министерства ужесточить процедуру медкомиссии.

О том, что в закон «О воинской обязанности и военной службе» предлагают внести изменения, писало издание со ссылкой на текст законопроекта и слова главы российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Он говорил, что если поправки будут приняты, то военкомат получит право отправлять призывника на «контрольно-медицинское освидетельствование». По словам Жердева, «ранее такой механизм отсутствовал, инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно», — объяснил Жердев.

Также в статье приводятся слова Жердева о том, что согласно новым правилам призывников при наличии медицинских показаний будут отправлять «в медицинскую организацию для оказания помощи». «Раньше призывники направлялись или в военный госпиталь, или гражданскую поликлинику/больницу», — указаны в статье слова Жердева. Он отмечал, что изменения позволят Минобороны разгрузить свои госпитали и сэкономить. При этом издание в начале статьи указывало другую информацию: что поправки в закон «позволят направлять призывников на обследование в госпитали».