Украина разработала ракету на замену «Зениту» с комплектующими из России

Украина разработала ракету на замену «Зениту» с комплектующими из России

По словам гендиректора КБ «Южное», разработанная им «Маяк-3.9S» достаточно серьезно превосходит «Зенит» по характеристикам

Фото: yuzhnoye / Instagram

Украина разработала собственную ракету-носитель «Маяк—3.9S», которая превосходит ракету «Зенит» с российскими комплектующими. Об этом заявил в ходе пресс-конференции гендиректор конструкторского бюро Александр Дегтярев.

«В КБ «Южное» разработана ракета «Маяк-3.9S», которая по своим характеристикам достаточно серьезно превосходит «Зенит». Но она спроектирована исходя из использования старта на Байконуре и «Морского старта», с нового старта тоже может быть использована», — сказал Дегтярев.

По словам Дегтярева, самым «больным» местом импортозамещения в «Зените» является двигатель первой ступени РД-171А. «В КБ «Южное» разработан двигатель РД-815 тягой 250 т. Три двигателя составляют первую ступень ракеты «Маяк 3.9». Это немного выше по суммарным характеристикам, чем РД-171», — сказал Дегтярев. Он указал, что при этом есть некоторые проблемы с производством.

Последний на сегодняшний день запуск «Зенита» состоялся в конце декабря 2017 года. Ракета стартовала с космодрома «Байконур». Тогда на орбиту был успешно выведен ангольский спутник связи «Ангосат». Всего с 1985 года было произведено более 80 пусков.