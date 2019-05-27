Путин заявил о необходимости бороться с «несуразными» проверками бизнеса

На встрече с бизнес-омбудсменом глава государства предложил еще раз проработать системы проверки и контроля бизнеса. С «несуразностью» в этой сфере необходимо бороться, уверен президент

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости бороться с «несуразными» проверками и административной нагрузкой на бизнес. Об этом он сообщил в ходе встречи с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Стенограмма их переговоров приводится на сайте Кремля.

Так глава государства отреагировал на определенные положения из ежегодного доклада о правах человека в области предпринимательской деятельности, который ему представил Титов. В частности, уполномоченный при президенте по защите прав бизнесменов рассказал Путину, что, несмотря на то что число проверок предпринимателей снизилось, на бизнес возрастает финансовая и административная нагрузка, а именно увеличивается количество штрафов.

«Статьи-рекордсмены, по которым административная нагрузка растет, прежде всего связаны с транспортом, то есть это новые системы [автоматического] контроля <...> — и [система] «Платон», и превышение массы, или так называемых габаритов, транспортного средства», — рассказал Титов. Случается, что автомобилистов, рассказал бизнес-омбудсмен, штрафуют за превышение массы грузовика или габаритных размеров. «Понимаете, там бывают мягкие тенты. На ветру чуть-чуть изменилось, его штрафуют», — пояснил Титов. Путину он предложил «технически наладить работу» подобных систем контроля.

«Я согласен с вами полностью», — отреагировал на это президент. «Если там тент ветром раздуло, а за это человека наказывают, хотя нет никакого нарушения на самом деле, с этим со всем нужно разобраться», — добавил он.