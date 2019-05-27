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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Политика ,  
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Путин заявил о необходимости бороться с «несуразными» проверками бизнеса
На встрече с бизнес-омбудсменом глава государства предложил еще раз проработать системы проверки и контроля бизнеса. С «несуразностью» в этой сфере необходимо бороться, уверен президент
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости бороться с «несуразными» проверками и административной нагрузкой на бизнес. Об этом он сообщил в ходе встречи с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Стенограмма их переговоров приводится на сайте Кремля.

Так глава государства отреагировал на определенные положения из ежегодного доклада о правах человека в области предпринимательской деятельности, который ему представил Титов. В частности, уполномоченный при президенте по защите прав бизнесменов рассказал Путину, что, несмотря на то что число проверок предпринимателей снизилось, на бизнес возрастает финансовая и административная нагрузка, а именно увеличивается количество штрафов.

«Статьи-рекордсмены, по которым административная нагрузка растет, прежде всего связаны с транспортом, то есть это новые системы [автоматического] контроля <...> — и [система] «Платон», и превышение массы, или так называемых габаритов, транспортного средства», — рассказал Титов. Случается, что автомобилистов, рассказал бизнес-омбудсмен, штрафуют за превышение массы грузовика или габаритных размеров. «Понимаете, там бывают мягкие тенты. На ветру чуть-чуть изменилось, его штрафуют», — пояснил Титов. Путину он предложил «технически наладить работу» подобных систем контроля.

«Я согласен с вами полностью», — отреагировал на это президент. «Если там тент ветром раздуло, а за это человека наказывают, хотя нет никакого нарушения на самом деле, с этим со всем нужно разобраться», — добавил он.

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Подобная «несуразность, или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой», уверен Путин, недопустима. С избыточным либо неточным контролем на дорогах, добавил глава государства, нужно бороться. «Нельзя допустить, чтобы люди страдали, чтобы конкретные предприятия от этого страдали», — резюмировал президент.

Титову он предложил еще раз «все посмотреть и поработать» над этим.

В ходе послания Федеральному собранию в феврале Путин заявил, что необходимо «избавляться от всего, что ограничивает свободу предпринимательства». Президент добавил, что нужно ограничить поводы для продления арестов по экономическим статьям, так как подобное иногда происходит без веских оснований.

Еще в 2017-м Путин поручил снизить административное давление на бизнес и предпринимателей. В частности, количество внеплановых проверок не должно превышать 30% от плановых. Исключение сделали для проверок, основаниями для которых стали нанесение вреда жизни и здоровью граждан, животных или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, Бизнес
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