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Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию
Непредсказуемость рынка, административные барьеры, аресты бизнесменов и внешнеполитическая ситуация обусловили падение зарубежных инвестиций в экономику России, отметили участники конференции Ассоциации европейского бизнеса
Фото: Владислав Шатило / РБК

Представители крупнейших европейских компаний, работающих на российском рынке, назвали главные причины сокращения зарубежных инвестиций в российскую экономику. Непредсказуемость рынка, административные барьеры и политические процессы в современной России привели к уходу иностранных компаний с российского рынка.

«Почему иностранные компании уходят с российского рынка? Во-первых, рынок непредсказуем, и Россия — непредсказуемая страна, с этим сложно поспорить. Говоря о непредсказуемости, мы имеем в виду разные элементы, которые нам сложно определить. А когда бизнес не может определить, он склоняется к пессимистичному прогнозу», — заявил президент российского филиала компании Alstom Филипп Пегорье на конференции Ассоциации европейского бизнеса, передает корреспондент РБК.

По словам топ-менеджера, прибыль компаний становится меньше и меньше, потому что усложняются условия вхождения на российский рынок. «Бизнес всегда адаптируется, но это имеет свою цену, следовательно, маржа идет вниз», — сказал Пегорье.

Прямые инвестиции в Россию из-за рубежа сократились в 2018 году более чем в три раза по сравнению с 2017 годом, до $8,8 млрд. В отношении к ВВП это стало минимальным значением за последние десять лет. Чистый отток инвестиций из российской экономики (разница между входящими и исходящими прямыми инвестициями) достиг $23,1 млрд — крупнейшего значения с 2014 года.

Еще одна причина падения — административные барьеры. Генеральный директор «Сервье Рус» Ксавье Морилон рассказал, что 15 лет назад его компании пришлось потратить пять лет, чтобы запустить локализованное производство в Подмосковье. Он отметил, что сейчас реальные сроки для компаний, желающих работать на российском рынке и иметь здесь производственные площадки, снизились в два раза, однако это по-прежнему длительный и затратный процесс.

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, госкомпании и предприятия с госучастием составляют до 40% компаний в России, что ставит частный бизнес в условия неравной конкуренции. Громкие задержания предпринимателей также отпугивают потенциальных инвесторов, подчеркнули участники конференции.

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Важным фактором является и политическая ситуация, отметили в ассоциации. В 2014 году, после присоединения Крыма к России, отток капитала из страны достиг рекорда за все последнее десятилетие — $152 млрд. По данным ЦБ, до 2014 года европейские партнеры обеспечивали до 90% всех прямых иностранных инвестиций в экономику, а после этого показатель многократно снизился. По данным ЦБ об операциях по географическим и экономическим зонам, за три квартала 2018 года из $5,7 млрд входящих инвестиций вложения из европейских стран составили всего $100 млн.

Автор: Ксения Назарова
Теги: иностранные инвестиции, отток капитала
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