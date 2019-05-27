Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,44 -0,03 EUR Бирж. 72,11 -0,15 Brent 69,02 +1,47% USD Нал. 64,90 64,10 EUR Нал. 72,67 71,85 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1192 -0,0013 BTC/USD Бирж. 8 775,80 +43,10 IMOEX 2 627,16 +0,30% RTSI 1 284,38 +0,41% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 24 мая, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 24 мая, 12:37
Напавшего на журналиста чиновника в Хакасии исключили из «Единой России» Политика, 13:52 Дитрих пообещал к августу определить цену строительства ВСМ до Петербурга Бизнес, 13:47 Атака 51% на Bitcoin Cash и комиссия в $20 тыс.: главное о криптовалютах Крипто, 13:43 Верховный суд Украины отклонил жалобу по делу Вышинского Общество, 13:42 От книжных мелодрам до экшен-мультфильмов: 10 главных кинопремьер лета Спецпроект РБК PINK, 13:40 Новым логотипом партии Зеленского стал велосипедист с булавой Политика, 13:39 В Лионе задержали двух подозреваемых во взрыве Общество, 13:38 Как производителю продуктов питания увеличить прибыль Pro, 13:37 10 пар мужских и женских дизайнерских кроссовок на лето Стиль, 13:32 Мой район: актер и режиссер Артем Михалков о Патриарших прудах РБК и Элитная недвижимость, 13:31 В одной из школ в Польше произошла стрельба Общество, 13:27 Гостиница «Россия», Военторг и Таганская АТС: Москва, которой больше нет Недвижимость, 13:22 Кремль напомнил о реноме Киева как заемщика после предложения о дефолте Экономика, 13:05 Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево Общество, 13:04
Политика ,  
0 
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
Уголовных дел в отношении российских граждан по мотивам обнаруженных в «панамском досье» нарушений не было, поскольку власти Панамы не представили запрошенные Москвой документы
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения. Об этом говорится в ответе помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову (копия есть у РБК).

В надзорном ведомстве отметили, что «в пределах компетенции» проводили проверку информации, которая содержится в расследовании журналистов, о возможном нарушении законодательства о противодействии коррупции рядом должностных лиц, в том числе главами отдельных российских субъектов.

«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.

В связи с этим у прокуроров нет оснований для принятия мер реагирования «в отсутствие сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения». РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.

Общество
Русские в Панаме: что власти узнали из досье об офшорах россиян

«Панамское досье» — это документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Журналисты изучили 11,5 млн документов и в апреле 2016 года выпустили расследование.

В нем упоминались российские высокопоставленные чиновники, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, на тот момент глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

Также в «панамских документах» нашли виолончелиста Сергея Ролдугина, которого президент Владимир Путин называл своим другом, 16 российских долларовых миллиардеров, а также депутатов и сенаторов, которым закон запрещает заниматься предпринимательской деятельностью.

При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг нашел более 4 тыс. офшорных компаний, которые находятся под контролем российских граждан. Всего эти компании совершили сомнительные финансовые операции на сумму 5 млрд руб., и многие операции были связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом. Кто именно из должностных лиц имеет отношение к офшорам, в ведомстве не уточнили.

Авторы: Владимир Дергачев, Анна Трунина
При участии: Екатерина Костина
Теги: Генпрокуратура, «панамское досье», уголовные дела, расследование
Материалы по теме
Эхо офшорного скандала: почему власти заинтересовались «панамским досье»
Общество
На Мальте заморозили счета связанного с «панамским досье» банка Pilatus
Общество
Ставшая источником «панамского досье» компания объявила о своем закрытии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter