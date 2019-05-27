Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

Уголовных дел в отношении российских граждан по мотивам обнаруженных в «панамском досье» нарушений не было, поскольку власти Панамы не представили запрошенные Москвой документы

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения. Об этом говорится в ответе помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову (копия есть у РБК).

В надзорном ведомстве отметили, что «в пределах компетенции» проводили проверку информации, которая содержится в расследовании журналистов, о возможном нарушении законодательства о противодействии коррупции рядом должностных лиц, в том числе главами отдельных российских субъектов.

«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.

В связи с этим у прокуроров нет оснований для принятия мер реагирования «в отсутствие сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения». РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.