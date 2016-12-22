Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян

При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам и губернаторам

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Росфинмониторинг ​при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.

Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», сообщил Андреев.

Граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470, следует из данных Росфинмониторинга. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы, добавил Андреев.

«Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например всем известного расследования журналистов — «панамского досье», — отметил Андреев. По его словам, информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

«Панамское досье» — документы из офшорного регистратора ​Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. Журналисты из разных стран и изданий изучили более 11,5 млн документов. Выяснилось, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития, впоследствии осужденный по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

Также в «панамском досье» фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

После публикации расследования Генпрокуратура отчитывалась о его проверке, однако ее выводы были засекречены. Весной этого года о проверке «панамского досье», а также последовавшего за ним другого громкого расследования — «райского досье» — впервые рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.​