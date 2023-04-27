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Zeit и ARD узнали о слежке США за переговорами Германии и Китая

Zeit и ARD: США вели слежку за переговорами Минобороны Германии и вооруженными силами КНР
Документ из утечки Пентагона свидетельствует, что США могли перехватывать электронную почту или взломать IT-системы Минобороны Германии
Пентагон (Арлингтон, США)
Пентагон (Арлингтон, США) (Фото: Ron Sachs / dpa / Global Look Press)

Американская разведка могла вести слежку за переговорами Минобороны Германии и представителями вооруженных сил Китая, состоявшимися 20 февраля, сообщают издание Zeit и телеканал ARD. Такой вывод они сделали, изучив документ из утечки Пентагона.

«Министерство обороны Германии отказывается от активизации сотрудничества с Китайской Народной Республикой до тех пор, пока Китай не станет более прозрачным», — говорится в коротком докладе, который, как утверждается, «скорее всего», подготовили спецслужбы США.

Документ содержит несколько аббревиатур, в том числе TS (top secret — «совершенно секретно), а также SI, используемую для обозначения телекоммуникационной разведки. Таким образом, считают авторы расследования, слежка могла быть осуществлена с помощью перехвата электронной почты или взлома IT-систем Минобороны Германии.

Tagesschau отмечает, что попавший в открытый доступ документ, касающийся переговоров Берлина и Пекина, позже исчез из интернета. Zeit и ARD считают его подлинным, однако окончательно подтвердить это могут только власти США. В Белом доме не ответили на запрос авторов расследования.

Факт переговоров 20 февраля подтвердили источники в немецких правительственных кругах. Встреча проходила в рамках «обычной военной дипломатии», и там, например, обсуждались конфликт на Украине и напряженность вокруг Тайваня. В расследовании также говорится, что о переговорах с китайской стороной Берлин даже уведомил посольство США.

По информации Zeit и ARD, делом о предполагаемом шпионаже уже занимаются немецкие спецслужбы. Tagesschau пишет, что «взрывоопасным» является не содержание документа Пентагона, а тот факт, что Вашингтон, по-видимому, все еще шпионит за немецкими правительственными учреждениями.

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В октябре 2013 года Reuters сообщал, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США прослушивало правительство Германии, в том числе сотовый телефон тогдашнего канцлера Ангелы Меркель. Она сочла такие действия со стороны Вашингтона недружественными и заявляла, что «шпионить за друзьями некрасиво». Прослушку опровергал тогдашний президент США Барак Обама. Прокуратура Германии начала расследование, однако в итоге прекратила его, поскольку не нашла достаточно доказательств.

В 2021 году Süddeutsche Zeitung писала, что в слежке за европейскими политиками, в том числе за Меркель и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, АНБ помогали датские спецслужбы, предоставившие доступ американским специалистам к морским кабелям интернет-провайдеров.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Германия Китай переговоры слежка утечка данных Пентагон
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