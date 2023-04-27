Представитель Хорватии уточнил информацию о приостановке выдачи виз

Дубровник, Хорватия (Фото: DanitaDel / Cindy Miller Hopkins / Global Look Press)

Информация визового центра VFS Global о приостановке приема от россиян заявлений на туристические визы в Хорватию «не совсем верно отражает ситуацию». Об этом «Вестнику АТОР» заявил директор российского представительства Хорватии по туризму Райко Ружичка.

24 апреля на сайте визового центра VFS Global было опубликовано следующее объявление: «Информируем Вас о том, что с 01.05.2023 года до дальнейших распоряжений Посольство Хорватии в Москве приостанавливает прием заявлений по цели поездки «Туризм».

Ружичка заявил, что «Хорватия выдавала и продолжит оформлять российским туристам визы уже как страна, входящая в Шенгенскую зону». «Никаких директив о приостановке визового процесса в России со стороны МИД Республики Хорватия или Посольства Хорватии в России не поступало. Речи о полной остановке приема документов под туристические цели нет. Тем более, накануне старта летнего сезона», — пояснил он.

«Мы разбираемся в ситуации. Все соответствующие ведомства в курсе», — добавил Ружичка.

Он отметил, что некоторые изменения в приеме документов произойдут, поскольку в консульстве не хватает людей для обработки документов.

«В консульстве физически не хватает специалистов, которые могут заниматься именно визовым вопросом — обработкой и проверкой документов. Поэтому обсуждаются приемлемые варианты, например, введение квот или уменьшение количества временных слотов на прием документов от российских заявителей», — продолжил Ружичка.

Информация об изменениях будет опубликована на сайте визового центра посольства, пообещал он.

8 декабря 2022 года Совет юстиции и внутренних дел ЕС согласился включить Хорватию в Шенгенскую зону.

Совет юстиции и внутренних дел ЕС — одна из структур Совета Европейского союза. В него входят министры юстиции и внутренних дел 27 стран ЕС. Он курирует миграцию, пограничный контроль, сотрудничество национальных полиций и судов в области гражданского и уголовного права, а также соблюдение основных прав человека.



В Шенгенскую зону входят 27 государств (все члены ЕС, за исключением Болгарии, Кипра, Ирландии и Румынии, и четыре ассоциированных, не входящих в Евросоюз, — Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн). Режим подразумевает отмену пограничного контроля между странами, входящими в Шенгенскую зону.



Хорватия стала членом ЕС в 2013 году.

