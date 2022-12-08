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ЕС одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

ЕС одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января 2023 года
Хорватия присоединится к Шенгенской зоне с 1 января 2023 года, между ней и входящими в нее странами будет отменен пограничный контроль. Заявки на вступление Болгарии и Румынии отклонили, несмотря на рекомендацию Еврокомисси
Фото: Emmanuele Contini / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Emmanuele Contini / imago-images.de / Global Look Press

ЕС согласился включить Хорватию в Шенгенскую зону, написал в Twitter премьер-министр страны Андрей Пленкович.

«Хорватия получила единодушную поддержку Совета юстиции и внутренних дел, — с 1 января 2023 года мы станем членом Шенгенской зоны», — сообщил он.

От этого, подчеркнул Пленкович, в первую очередь выиграют граждане и национальная экономика республики.

Совет юстиции и внутренних дел ЕС — одна из структур Совета Европейского союза. В него входят министры юстиции и внутренних дел 27 стран ЕС. Он курирует миграцию, пограничный контроль, сотрудничество национальных полиций и судов в области гражданского и уголовного права, а также соблюдение основных прав человека.

В Шенгенскую зону сейчас входят 26 государств (все члены ЕС, за исключением Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, и четыре ассоциированных, не входящих в Евросоюз, — Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн). Режим подразумевает отмену пограничного контроля между странами, входящими в Шенгенскую зону.

Хорватия стала членом ЕС в 2013 году. Процесс вступления страны в Шенгенскую зону начался в 2016-м, когда Загреб взял на себя обязательства в рамках договора о присоединении. 10 ноября присоединение Хорватии поддержал Европарламент, и для окончательного одобрения было необходимо согласие Совета Евросоюза. Решение должны были принять единогласно.

В этот же день Совет рассмотрел вопрос о включении в зону Румынии и Болгарии, но отклонил их заявки, несмотря на рекомендацию Еврокомиссии их одобрить. Болгария и Румыния заслуживают вступления в Шенгенскую зону, Еврокомиссия разочарована решением Совета юстиции и внутренних дел, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

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Против вступления этих стран, в частности, выступала Австрия. Они должны прояснить вопросы безопасности, связанные с нелегальной миграцией, пояснил австрийский канцлер Карл Нехаммер. По информации AFP, Австрия наложила вето на их присоединение к зоне, кроме того, заявку Болгарии отклонили Нидерланды.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
шенгенская зона Шенген Хорватия ЕС
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
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0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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