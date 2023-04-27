Минобороны сообщило о поражении более 130 целей в Донбассе за день
Минобороны: российские силы поразили более 130 целей в Донбассе за день
Российская группировка войск «Центр» на краснолиманском направлении поразили более 130 целей, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. Видео его заявления публикует «РИА Новости».
«За день огневое поражение нанесено по более 130 целям, из них около 100 — по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 — по артиллерийским подразделениям противника», — сказал он.
Кроме того, российская авиация нанесла удары по обнаруженным позициям двух бригад ВСУ, в результате украинские подразделения понесли потери в личном составе и технике. Также силы ПВО сбили пять украинских беспилотников типа «Фурия» и «Лелека-100», добавил Савчук.
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