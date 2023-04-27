Прокуратура попросила не освобождать Тейшейру из-за риска новых утечек

Обвиняемый в причастности к утечке секретных документов Пентагона и американской разведки все еще может иметь доступ к материалам, ценным «для враждебных государств», последние могут предоставить ему убежище, считает прокуратура

Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра, который обвиняется в причастности к утечке секретных документов Пентагона и американской разведки, должен оставаться под стражей, так как в противном случае может произойти новое раскрытие секретных данных, заявила прокуратура.

«Его освобождение повысило бы риск дальнейшего несанкционированного раскрытия секретной информации о национальной обороне», — говорится в документах прокуратуры, поданных в суд (цитата по Reuters).

Кроме того, прокуратура сообщила, что обвиняемый «предпринял шаги, чтобы воспрепятствовать» расследованию. Позиция ведомства такова, что «никаких условий» для освобождения военнослужащего нет, поскольку, если его отпустят, нет гарантий, что в будущем он предстанет перед судом или будет обеспечена безопасность общества.

Тейшейра пытался скрыть улики, разбив компьютерное оборудование и попросив партнера по онлайн-играм удалить свои сообщения и не разговаривать со следователями. В ходе обыска в мусорном баке в его доме были обнаружены разбитые планшет, ноутбук и игровая приставка Xbox, сообщает Bloomberg.

Прокуратура также считает, что у него все еще может быть доступ к секретным документам, ценным «для враждебных государств», последние могут предоставить ему убежище и посодействовать побегу из страны, пишет The Wall Street Journal.

В связи с делом Тейшейры в подразделении ВВC, где он служил, отстранили от должности двух командиров, сообщает NBC News со ссылкой на представителя ВВС.

21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии был задержан 13 апреля в доме его родителей в городе Дайтон, штат Массачусетс. Ему были предъявлены обвинения по двум статьям закона о шпионаже — о получении и передаче информации о национальной обороне и получении секретных документов.

Утечка секретных документов с информацией разведки об украинском конфликте впервые была обнаружена в конце марта, файлы были размещены на геймерских сайтах еще в начале месяца. Следующая партия документов, которая раскрывала факты американского шпионажа за официальными лицами Израиля, Южной Кореи и Украины, была найдена в начале апреля. Секретные документы до сих пор продолжают попадать в мировые СМИ, их количество может исчисляться сотнями.

По данным The New York Times, Тейшейра начал обнародовать документы менее чем через 48 часов после ввода Россией войск на Украину в феврале 2022 года. Он размещал секретную информацию в чат-группе соцсети для геймеров Discord, насчитывающей 600 участников. С октября обвиняемый публиковал сведения в другом сообществе, Thug Shaker Central, в котором состояли около 50 человек.