Глава Минфина США призвала повысить лимит госдолга для избежания дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен (Фото: Rajat Gupta / EPA / ТАСС)

Глава Минфина США Джанет Йеллен призвала лидеров конгресса повысить потолок госдолга, лимит которого окажется исчерпанным 19 января, передает Bloomberg со ссылкой на письмо министра.

Как пишет агентство, текущий лимит долга, или общая сумма долга, которую казначейство может выдать населению и другим правительственным учреждениям, составляет чуть менее $31,4 трлн. Он был установлен в декабре 2021 года, когда конгресс увеличил его на $2,5 трлн.

Когда госдолг достигнет соответствующей отметки, ведомство прибегнет к «некоторым экстраординарным мерам», в том числе приостановке отчислений в пенсионные и социальные фонды, чтобы избежать дефолта.

«Крайне важно, чтобы Конгресс своевременно принял меры по увеличению или приостановке лимита долга. Невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой стабильности», — говорится в письме.

Тем не менее, она усомнилась, что денежные средства и чрезвычайные меры будут исчерпаны до начала июня.

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