Nice-Matin сообщила об аресте вилл российских бизнесменов во Франции
Власти Франции в рамках исполнения введенных против России санкций арестовали три особняка на юге страны, якобы принадлежащие российским бизнесменам, сообщила газета Nice-Matin.
По данным издания, в список конфискованной Минфином недвижимости вошла вилла в районе курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу. Как утверждает Nice-Matin, в 2005 году ее купил Олег Дерипаска.
Еще одна конфискованная вилла в окрестностях Биаррица, как пишет издание, принадлежит акционеру «Сибура» Кириллу Шамалову. В санкционный список также вошла вилла рядом с коммуной Сен-Жан-Кап-Ферра на Ривьере, которая выглядит как уменьшенная копия Версальского дворца. По данным Nice-Matin, ей владеет председатель совета директоров «Русской платины» Муса Бажаев.
РБК направил запрос представителю Дерипаски и Шамалова. Представитель Мусы Бажаева отказался от комментариев.
Всего Франция с конца февраля заблокировала на связанных с россиянами банковских счетах €178 млн, арестовала четыре яхты, шесть вертолетов стоимостью более €60 млн и три произведения искусства на €7 млн, сообщала Le Figaro со ссылкой на Министерство экономики и финансов Франции.
Евросоюз с конца февраля неоднократно ужесточал санкции против России. Под ограничения попали крупные российские бизнесмены, в том числе Дерипаска, Шамалов и Бажаев. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд.
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил введенные против предпринимателей санкции с инквизицией и предупредил, что власти западных стран столкнутся с большим числом исков из-за их стремления отменить право собственности для российского бизнеса.