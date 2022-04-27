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Война санкций ,  
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Nice-Matin сообщила об аресте вилл российских бизнесменов во Франции

Франция в рамках санкций ЕС арестовала три виллы, связанные с российскими бизнесменами. Всего с конца февраля власти страны заблокировали в банках €178 млн, арестовали четыре яхты и шесть вертолетов
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Власти Франции в рамках исполнения введенных против России санкций арестовали три особняка на юге страны, якобы принадлежащие российским бизнесменам, сообщила газета Nice-Matin.

По данным издания, в список конфискованной Минфином недвижимости вошла вилла в районе курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу. Как утверждает Nice-Matin, в 2005 году ее купил Олег Дерипаска.

Еще одна конфискованная вилла в окрестностях Биаррица, как пишет издание, принадлежит акционеру «Сибура» Кириллу Шамалову. В санкционный список также вошла вилла рядом с коммуной Сен-Жан-Кап-Ферра на Ривьере, которая выглядит как уменьшенная копия Версальского дворца. По данным Nice-Matin, ей владеет председатель совета директоров «Русской платины» Муса Бажаев.

РБК направил запрос представителю Дерипаски и Шамалова. Представитель Мусы Бажаева отказался от комментариев.

Арестованное в Европе имущество российских бизнесменов. Фотогалерея
Фотогалерея 

Всего Франция с конца февраля заблокировала на связанных с россиянами банковских счетах €178 млн, арестовала четыре яхты, шесть вертолетов стоимостью более €60 млн и три произведения искусства на €7 млн, сообщала Le Figaro со ссылкой на Министерство экономики и финансов Франции.

Евросоюз с конца февраля неоднократно ужесточал санкции против России. Под ограничения попали крупные российские бизнесмены, в том числе Дерипаска, Шамалов и Бажаев. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд.

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил введенные против предпринимателей санкции с инквизицией и предупредил, что власти западных стран столкнутся с большим числом исков из-за их стремления отменить право собственности для российского бизнеса.

Материалы к статье
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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
виллы миллиардеры арест имущества Франция Олег Дерипаска Кирилл Шамалов Муса Бажаев
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в ИК «Фридом Финанс»

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