Минобороны сообщило об уничтожении украинского C-300 и сбитом Ми-24
Российские военные уничтожили на Украине зенитный ракетный комплекс C-300 и сбили украинский вертолет Ми-24, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, C-300 был уничтожен в районе Николаевки, а вертолет сбит средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В сводке Минобороны также говорится, что:
- высокоточными ракетами были нанесены удары по 17 военным объектам на Украине;
- авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины. Среди них два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) — упомянутый С-300 и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, а также семь пунктов управления, два укрепрайона;
- артиллерия нанесла 309 ударов, поражены 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области;
- в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотника.
Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, российские военные уничтожили 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотников, 275 ЗРК, 2616 танков и других боевых бронемашин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российская военная спецоперация на Украине продолжается более двух месяцев, с 24 февраля. В Кремле ее целями назвали «денацификацию» и демилитаризацию страны.
Украина после начала боевых действий разорвала дипломатические отношения с Москвой и ввела военное положение.