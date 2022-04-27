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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении украинского C-300 и сбитом Ми-24

По данным Минобороны, российская артиллерия нанесла более 300 ударов. Высокоточные ракеты поразили 17 военных объектов на Украине, авиация ВКС — еще 38, в том числе ЗРК «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, сообщили в ведомстве
Фото: mod_russia / Telegram
Фото: mod_russia / Telegram

Российские военные уничтожили на Украине зенитный ракетный комплекс C-300 и сбили украинский вертолет Ми-24, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, C-300 был уничтожен в районе Николаевки, а вертолет сбит средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В сводке Минобороны также говорится, что:

  • высокоточными ракетами были нанесены удары по 17 военным объектам на Украине;
  • авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины. Среди них два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) — упомянутый С-300 и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, а также семь пунктов управления, два укрепрайона;
  • артиллерия нанесла 309 ударов, поражены 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области;
  • в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотника.

Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, российские военные уничтожили 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотников, 275 ЗРК, 2616 танков и других боевых бронемашин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
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Российская военная спецоперация на Украине продолжается более двух месяцев, с 24 февраля. В Кремле ее целями назвали «денацификацию» и демилитаризацию страны.

Украина после начала боевых действий разорвала дипломатические отношения с Москвой и ввела военное положение.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Минобороны Украина С-300 Ми-24 Военная операция на Украине
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