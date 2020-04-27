В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

В Совете Федерации проверят на конфликт интересов обращение сенатора Людмилы Нарусовой к председателю Верховного суда по поводу судебных решений о компаниях, доля в которых принадлежит ее дочери Ксении Собчак

Людмила Нарусова и Ксения Собчак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.

«К нам в комитет по этике поступило заявление в связи с письмом Людмилы Нарусовой в Верховный суд. Мы планируем его рассмотреть, проанализировать со всех сторон», — заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов.

Ранее об этом решении сообщило издание «Открытые медиа». РБК направил запрос сенатору Нарусовой.

Ранее стало известно, что дочь Нарусовой Ксения Собчак стала совладелицей в двух краболовных компаниях. 18 апреля «Ведомости» сообщили, что городской суд Южно-Сахалинска по ходатайству Следственного комитета до 15 мая арестовал доли в этих компаниях.