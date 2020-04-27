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Россия спустя год вернулась в пятерку лидеров по тратам на оборону

В этом рейтинге она обошла Саудовскую Аравию, которая стала меньше тратить на оборону. Год назад SIPRI поставил Россию на шестую строчку, но впоследствии пересматривал свои данные
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону. В 2019 году Москва направила на военные расходы $65,1 млрд, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

В 2018-м Россия потратила на военные нужды $61,4 млрд. Таким образом, за 2019 год ее расходы на оборону выросли на 4,5%. По сравнению с прошлогодним рейтингом Россия поднялась на две позиции, с шестого на четвертое место. Он также публиковался в апреле. Но с тех пор SIPRI пересматривал данные по итогам всего 2018 года, и с учетом этого Россия поднялась лишь на одну строчку, с пятого на четвертое место.

Помимо увеличения собственных расходов этому также поспособствовало снижение расходов Саудовской Аравии на 16%, которая переместилась с третьей на пятую позицию рейтинга.

В целом на страны из первой пятерки — США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию приходится 62% общего объема военных затрат в мире. При этом у США военные расходы увеличились за год на 5,3% (достигнув $732 млрд), а у Китая — на 5,1% (до $261 млрд). Если же сравнивать нынешнюю ситуацию с 2010 годом, то у Китая за десять лет прирост составил 85%.

Вслед за этими государствами в списке идут Франция, Германия, Великобритания, Япония и Южная Корея.

В первые 40 стран по военным расходам вошла в том числе Украина, потратившая на эти цели $5,2 млрд (на 9,3% больше, чем в прошлом году, и на 132% больше, чем в 2010-м). В списке SIPRI она оказалась выше Швейцарии, Румынии, Бельгии и Дании.

Организаторы рейтинга также отмечают, что страны НАТО в 2019 году потратили на военные расходы $1,03 трлн.

Авторы: Михаил Юшков, Артем Филипенок
Теги: военные расходы, SIPRI
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