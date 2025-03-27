В КНДР передали медаль в честь 80-летия Победы для Ким Чен Ына
В Северной Корее прошла церемония передачи юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которой президент Владимир Путин наградил лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает российское посольство в республике.
«Ким Чен Ын [удостоен медали] за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан», — сказано в сообщении.
Указ о награждении Путин подписал 2 сентября 2024 года.
Церемония прошла во дворце съездов «Мансудэ». Медаль передал посол России в КНДР Александр Мацегора зампреду президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Кан Юн Соку. Тот от лица Ким Чен Ына выразил признательность за награждение.
В 2020 году северокорейского лидера наградили юбилейной медалью Победы в преддверии 75-й годовщины.
В российском МИДе сообщили, что Ким Чен Ын должен посетить Россию в этом году.
Во время Второй мировой войны Корея находилась под властью Японии: Корея была ее колонией с 1910 года. В 1945 году СССР вступил в войну с Японией. После ее разгрома Корею поделили на советскую и американскую зону влияния, и в 1948 году возникли два государства — КНДР и Республика Корея. Затем последовала Корейская война 1950–1953 годов между ними.
Посольство сообщает, что в Северной Корее есть 11 братских и 345 отдельных могил советских воинов, в том числе в столице Пхеньяне. Основная часть относится к 1945–1948 годам, но есть и захоронения более поздние, вплоть до 1959 года. Общее число погребенных — 1375 человек (546 неизвестных), среди них 991 военный (257 неизвестных). В некоторых северокорейских городах установлены «Монументы Освобождения» в память о советских бойцах, погибших в боях в Корее.
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