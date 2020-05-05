Ким Чем Ына наградили медалью в честь 75-летия Победы

Ким Чен Ын (Фото: Pyeongyang Press Corps / Getty Images)

Главу КНДР Ким Чен Ына наградили российской юбилейной медалью Победы в преддверии 75-й годовщины события. Об этом сообщает российское посольство в Пхеньяне на странице в Facebook.

Северокорейский лидер награжден за «большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов», говорится в сообщении посольства.

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин, сообщает посольство. 5 мая медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону передал посол России Александр Мацегора.

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В 1945 году СССР вступил в войну против Японии, войска которой в то время оккупировали Корею. По информации российского посольства, на территории КНДР находятся 11 братских и 345 отдельных могил, в которых погребены 1375 советских солдат. Всего при освобождении корейского полуострова, по данным диппредставительства, погибло более 4,7 тыс. солдат и офицеров Советской армии.