Россия передала Украине пятерых детей

Церемония воссоединения детей с семьями прошла в посольстве Катара в Москве. Всего украинской стороне были переданы 100 детей, российской — 20

Фото: РБК

Россия при посредничестве Катара передала Украине пятерых детей для воссоединения с семьями. Церемония состоялась в посольстве ближневосточного государства в Москве, передает корреспондент РБК.

В мероприятии участвовали посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и руководитель аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Алексей Газарян. Со своими близкими воссоединятся две девочки и три мальчика, детям от 11 до 17 лет.

Согласно сообщению аппарата детского омбудсмена, один мальчик жил в российском учреждении, остальные дети переедут от одних родственников к другим. «Одна девочка жила в России у двоюродного дедушки, так как мама ограничена в родительских правах, на Украине ее ждет родная бабушка, к которой она привязана. Другая девочка жила в России с бабушкой, а на Украине ее ждет папа», — рассказала Мария Львова-Белова.

Предыдущие церемонии воссоединения российских и украинских детей со своими семьями прошли в посольстве Катара в середине февраля. Всего с начала процесса воссоединения с близкими в Россию удалось вернуть 20 детей из 13 семей, а с близкими на Украине и в третьих странах воссоединились 100 детей из 80 семей.

Помимо участия в возвращении детей, Катар помогает России и Украине в вопросах, касающихся военнопленных: в конце октября стороны обменялись письмами пленных к родным при посредничестве Дохи. При этом в самом обмене военнопленными содействие оказывает другая ближневосточная страна — ОАЭ. 19 марта Россия и Украина обменяли военнопленных по формуле «175 на 175». Украинской стороне также дополнительно были переданы 22 тяжелораненых солдата. Это стало третьим обменом с начала 2025 года, посредником во всех них выступали ОАЭ.

23–25 марта в Саудовской Аравии прошли двусторонние переговоры США с Россией и Украиной. В заявлении Белого дома, опубликованного по итогам, среди прочего, говорится о готовности американских властей содействовать «обмену военнопленными, освобождению гражданских заключенных и возвращению насильственно переданных украинских детей». При этом 18 марта стало известно, что администрация США прекратила финансирование программы, которая занималась отслеживанием судьбы украинских детей, вывезенных на территорию России.