 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

В Канаде появилась идея заблокировать Pornhub в США в ответ на пошлины

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В частности, была создана петиция, призывающая правительство ограничить американцам доступ к Pornhub. На данный момент ее подписал 1151 человек. 26 марта Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт машин
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub в ответ на пошлины, пишет The Independent.

Материнская компания Pornhub, MindGeek, впоследствии переименованная в Aylo, была приобретена в марте 2023 года базирующейся в Монреале инвестиционной группой Ethical Capital Partners примерно за $400 млн.

«Если Канада сможет запретить Pornhub в Штатах, мы выиграем торговую войну. Вот и все. Никакой торговой войны нет», — пошутил в интервью New York Post в марте комик из Торонто Мэтью Пужицкий. Он назвал порносайты «ядерной бомбой Канады».

Также была создана петиция, призывающая правительство ограничить пользователям из США доступ к Pornhub. На данный момент ее подписал 1151 человек.

Bloomberg узнал об угрозе «венесуэльских пошлин» Трампа для Китая
Бизнес
Фото:Andrew Wong / Getty Images

«Есть люди, которые воспринимают петицию всерьез <...> это как бы высвечивает абсурдность всей идеи [тарифов] и 51-го штата», — рассказал автор петиции Марк Олимпо изданию Now Toronto.

Между тем ограничения на порнографию уже введены в 17 штатах США. Техас, Флорида и Южная Каролина ввели законы, обязывающие порносайты проверять возраст пользователей по удостоверению личности. В Джорджии собираются запретить гражданам моложе 18 лет посещать сайты для взрослых с июля 2025 года. В ответ Pornhub заблокировал доступ к своему контенту в штатах, где введены ограничения.

Американский президент Дональд Трамп 26 марта объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт всех автомобилей, которые выпускаются за пределами США. Тарифы вступят в силу 2 апреля. Канадский премьер Марк Карни назвал решение Трампа «прямой атакой» и пообещал ответные меры. В марте Трамп ввел 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады, но отложил их на месяц на товары, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле (USMCA).

Американский лидер также не раз предлагал Канаде стать «заветным 51-м штатом». Карни исключил, что его страна когда-нибудь будет частью США.

Читайте РБК в Telegram.

РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»

Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Канада пошлины Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп не исключил смягчения пошлин против Китая для сделки по TikTok
Политика
Французский премьер назвал ошибкой пошлины против бурбона из США
Политика
Трамп отложил повышение пошлин для Канады через шесть часов после анонса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Захарова заявила о сложной ситуации в отношениях Москвы и ВашингтонаПолитика, 08:20
Более трети богатства в мире унаследовано. Как строятся бизнес-династииPro, 08:20
Чемезов оценил конкуренцию с Boeing при возможной отмене санкцийБизнес, 08:09
Эксперты назвали самые пьющие регионы РоссииВино, 08:01
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотекеФинансы, 08:00
Сенатор США Уоррен предупредила, что Трамп может уволить главу ФРСПолитика, 07:47
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 07:45
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Минобороны сообщило об одном сбитом дроне за ночьПолитика, 07:44
Средний работник постарел на 3 месяца и стал работать меньше на минутуЭкономика, 07:31
Аэропорт Нового Уренгоя заработал спустя около 17 часов закрытияОбщество, 07:23
В Канаде появилась идея заблокировать Pornhub в США в ответ на пошлиныПолитика, 07:03
Запрещенный прием. У США не получилось наладить производство чипов у себяPro, 07:01
Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперовФинансы, 07:01
Замглавы Финразведки — РБК: «Дропперы — просто «пехота» преступного мира»Финансы, 07:00