В Канаде появилась идея заблокировать Pornhub в США в ответ на пошлины

В частности, была создана петиция, призывающая правительство ограничить американцам доступ к Pornhub. На данный момент ее подписал 1151 человек. 26 марта Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт машин

Президент США Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub в ответ на пошлины, пишет The Independent.

Материнская компания Pornhub, MindGeek, впоследствии переименованная в Aylo, была приобретена в марте 2023 года базирующейся в Монреале инвестиционной группой Ethical Capital Partners примерно за $400 млн.

«Если Канада сможет запретить Pornhub в Штатах, мы выиграем торговую войну. Вот и все. Никакой торговой войны нет», — пошутил в интервью New York Post в марте комик из Торонто Мэтью Пужицкий. Он назвал порносайты «ядерной бомбой Канады».

Также была создана петиция, призывающая правительство ограничить пользователям из США доступ к Pornhub. На данный момент ее подписал 1151 человек.

«Есть люди, которые воспринимают петицию всерьез <...> это как бы высвечивает абсурдность всей идеи [тарифов] и 51-го штата», — рассказал автор петиции Марк Олимпо изданию Now Toronto.

Между тем ограничения на порнографию уже введены в 17 штатах США. Техас, Флорида и Южная Каролина ввели законы, обязывающие порносайты проверять возраст пользователей по удостоверению личности. В Джорджии собираются запретить гражданам моложе 18 лет посещать сайты для взрослых с июля 2025 года. В ответ Pornhub заблокировал доступ к своему контенту в штатах, где введены ограничения.

Американский президент Дональд Трамп 26 марта объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт всех автомобилей, которые выпускаются за пределами США. Тарифы вступят в силу 2 апреля. Канадский премьер Марк Карни назвал решение Трампа «прямой атакой» и пообещал ответные меры. В марте Трамп ввел 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады, но отложил их на месяц на товары, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле (USMCA).

Американский лидер также не раз предлагал Канаде стать «заветным 51-м штатом». Карни исключил, что его страна когда-нибудь будет частью США.