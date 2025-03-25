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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал об угрозе «венесуэльских пошлин» Трампа для Китая

Bloomberg: пошлины США для закупающих у Венесуэлы нефть стран угрожают Китаю
Сюжет
Война санкций
Анонсированные Трампом пошлины в 25% для стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, приведут к увеличению расходов частных китайских НПЗ, пишет Bloomberg. Но полностью перекрыть поставки венесуэльской нефти в Китай не удастся
Фото: Andrew Wong / Getty Images
Фото: Andrew Wong / Getty Images

Решение президента США ввести 25-процентные пошлины в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, угрожает частным китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет Bloomberg. Новые тарифы приведут к увеличению расходов и сокращению поставок, значительную часть которых составляет именно венесуэльская нефть.

Китай — один из крупнейших покупателей венесуэльской нефти. Согласно расчетам Bloomberg за февраль, на Пекин пришлось более 40% всех экспортных поставок венесуэльской нефти. Большую часть нефтяных грузов из Венесуэлы перерабатывают независимые НПЗ в Китае, которые представляют собой обширную сеть компаний, сосредоточенных в восточной провинции Шаньдун, отмечает агентство.

Венесуэла поставляет в Китай в основном тяжелые сернистые сорта, в частности Merey, который потом перерабатывают в битум для асфальтирования дорог. Сорт Merey традиционно является самым дешевым в корзине ОПЕК, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто способен взяться за переработку, пишет Bloomberg.

24 марта Трамп заявил, что США со 2 апреля вводят пошлины в размере 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Он обвинил Каракас во «враждебном» отношении к Вашингтону, а также в «целенаправленной» отправке в США преступников.

Новые американские пошлины не окажут «разрушительного воздействия» на нефтяную промышленность Китая, но значительно увеличат затраты на поставки и сократят предложение для частных нефтепереработчиков, считают опрошенные Bloomberg эксперты.

«Я думаю, что указ Трампа в первую очередь направлен на Венесуэлу — с целью разорвать ее экономические связи с глобальным рынком и оказать давление, чтобы она села за стол переговоров с США», — прокомментировал старший аналитик Kpler по рынкам нефти в Сингапуре Мую Сюй.

Трейдеры допускают, что нефтеперерабатывающие заводы могут временно приостановить закупки венесуэльской нефти, но полностью остановить поставки, скорее всего, не удастся. За время прошлых ограничений поставщики смогли найти обходные пути, включая перевалку нефти с судна на судно у побережья Малайзии, где, как писал Bloomberg, расположено крупнейшее в мире место встречи «теневого флота» нефтяных танкеров.

Китай уже приостанавливал импорт венесуэльской нефти после введения санкций США в 2019 году. Официально поставки были возобновлены в феврале 2024 года. Однако еще в ноябре 2020 года Reuters писал, что Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые до этого велись в подпольном режиме из-за санкций.

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Милена Костерева
Китай Венесуэла США нефть пошлины
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