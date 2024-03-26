При обстреле Белгородской области ранены двое пожарных
При атаке вооруженными силами Украины Белгородской области пострадали двое пожарных, сообщает МЧС России в телеграм-канале.
«Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
Под обстрел попало здание пожарно-спасательной части № 43 в селе Головчино. Пострадавших доставили в больницу.
В Белгороде и области регулярно фиксируют обстрелы и прилеты дронов. В ночь на 26 марта на подлете к Белгороду силы ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что пострадали два человека. Повреждения получили 20 частных домов.
Утром Минобороны отчиталось, что около 7:00 мск силами ПВО над Белгородской областью были перехвачены еще два реактивных снаряда. Они были выпущены из установки «Град».
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