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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Белгородской области ранены двое пожарных

МЧС: при обстреле Белгородской области ранения получили двое пожарных
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

При атаке вооруженными силами Украины Белгородской области пострадали двое пожарных, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

«Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Под обстрел попало здание пожарно-спасательной части № 43 в селе Головчино. Пострадавших доставили в больницу.

ПВО сбила 13 воздушных целей на подлете к Белгороду
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде и области регулярно фиксируют обстрелы и прилеты дронов. В ночь на 26 марта на подлете к Белгороду силы ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что пострадали два человека. Повреждения получили 20 частных домов.

Утром Минобороны отчиталось, что около 7:00 мск силами ПВО над Белгородской областью были перехвачены еще два реактивных снаряда. Они были выпущены из установки «Град».

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