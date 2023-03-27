Spiegel узнал о проникновении неизвестного в маске в дом Шольца

Spiegel узнал о проникновении неизвестного в маске в дом, где находится квартира Шольца

Злоумышленника заметили при попытке вскрыть одну из квартир, он сбежал. Шольц вместе с супругой проживают в этом доме с 2021 года, в Потсдам они перебрались в 2018 году

Олаф Шольц (Фото: Matthias Rietschel / Reuters)

Неизвестный проник в многоквартирный дом в Потсдаме, где находится в том числе квартира канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в органах безопасности.

Инцидент произошел в выходные, Шольца дома не было, он был на заседании коалиционного комитета. Мужчина был в толстовке с капюшоном, перчатках, маске и с налобным фонариком, цитирует публикацию Berliner-Kurier. Злоумышленника заметили, когда он пытался проникнуть в одну из квартир, в результате он сбежал. Пытался ли он попасть в апартаменты канцлера — неизвестно, отмечает издание.

Мужчину разыскивают, его личность пока не установлена. Меры безопасности в здании усилены.

Шольц с супругой Бриттой Эрнст переехали в этот дом в 2021 году, причиной переезда в том числе стали произошедшие в их прошлой квартире кражи, указало издание.

Как писал Tagesspiegel в конце 2021 года, Шольц с женой переехали в Потсдам в 2018 году, арендовав квартиру на площади Альтер-Маркт. В этом городе также проживают министр иностранных дел Анналена Бербок и министр жилья Клара Гейвиц.

Шольц занимает пост федерального канцлера Германии с декабря 2021 года. На Эрнст он женат с 1998 года, она является министром образования, молодежи и спорта федеральной земли Бранденбург.