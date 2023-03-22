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Суд отменил штраф за дискредитацию армии главе музея в Екатеринбурге

Суд отменил наказание за дискредитацию армии главе музея Екатеринбурга Пушкареву
Игорь Пушкарев
Игорь Пушкарев (Фото: Ekbmuseum / VK)

Свердловский областной суд отменил наказание директору музея истории города Игорю Пушкареву о штрафе в размере 30 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил, сообщила в телеграм-канале пресс-служба суда.

Первоначально решение о штрафе вынесли в Ленинском районном суде, однако областной суд постановил, что правонарушение было незначительным, и прекратил производство по административному делу. Пушкарев не признал вину и заявил, что с февраля лишился доступа к аккаунту. Его адвокат допускал, что сообщение мог опубликовать кто-то другой.

Дело против Пушкарева поступило в суд в конце прошлого декабря, источник местного издания It's My City тогда говорил, что на Пушкарева составили административный протокол о дискредитации российской армии из-за поста в соцсетях. 

Этому предшествовала просьба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Он призвал уволить главу музея истории города, указав, что тот выступал против боевых действий на Украине, а будучи журналистом, получал информацию «от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния». Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что Пушкарев является «ярым противником текущей политики» России, а его действия направлены на дискредитацию армии и власти.

Теги
Екатеринбург дискредитация армии
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