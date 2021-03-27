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Политика ,  
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Зеленский отменил указ Януковича из-за «угрозы независимости»

Александр Тупицкий
Александр Тупицкий (Фото: Константин Черничкин / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ, подписанный в 2013 году тогдашним главой государства Виктором Януковичем, о назначении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на должность судьи. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Отменить указ президента Украины от 14 мая 2013 № 256 «О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.

Также Зеленский отменил указ Януковича о назначении еще одного судьи Конституционного суда Александра Касминина.

В указе Зеленского «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» поясняется, что решение о Тупицком принято с целью обеспечения соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечения государственной независимости и национальной безопасности. Кроме того, в указе упоминается постановление Верховной рады от 17 февраля, в котором утверждается, что Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть. По мнению Зеленского, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КС до сих пор исполняют должностные обязанности, создает «угрозу государственной независимости и национальной безопасности».

28 октября прошлого года журналисты программы «Схемы» (проект «Радио Свободы», которую российский Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов, и телеканала «UA: Первый») сообщили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, и не задекларировал его. В материале отмечалось, что у Тупицкого были земля и дом в крымском поселке Кореиз еще в 2014 году, до того как полуостров вошел в состав России. Четыре года спустя он оформил еще один участок возле дома в свою собственность.

Тупицкий заявил, что действительно владеет участком в Крыму площадью 126 кв. м, который был приватизирован до присоединения полуострова к России. «Когда произошла аннексия, украинские кадастры одни, российские — другие, наложились. Это проблема, которая возникла не только у меня», — пояснил он.

За день до этого КС отменил ряд положений антикоррупционного законодательства, в частности, уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Зеленский заявил, что система электронного декларирования доходов продолжит свою работу, несмотря на решение КС. Два дня спустя правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру.

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Решение суда вызвало недовольство со стороны правоохранительных и контролирующих органов, 30 октября у здания КС собрались митингующие с требованием отставки судей. Зеленский на этом фоне внес в Верховную раду законопроект, который предлагал признать ничтожным решение КС как принятое «в условиях реального конфликта интересов». Документ также предусматривал лишение полномочий судей и начало процедуры назначения нового состава КС.

30 октября Тупицкого вызвали на допрос с целью проверить на участие в преступной организации и совершении в ее составе преступлений.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Владимир Зеленский Украина Конституционный суд указ Виктор Янукович
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