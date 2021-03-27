Зеленский отменил указ Януковича из-за «угрозы независимости»

Александр Тупицкий (Фото: Константин Черничкин / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ, подписанный в 2013 году тогдашним главой государства Виктором Януковичем, о назначении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на должность судьи. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Отменить указ президента Украины от 14 мая 2013 № 256 «О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.

Также Зеленский отменил указ Януковича о назначении еще одного судьи Конституционного суда Александра Касминина.

В указе Зеленского «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» поясняется, что решение о Тупицком принято с целью обеспечения соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечения государственной независимости и национальной безопасности. Кроме того, в указе упоминается постановление Верховной рады от 17 февраля, в котором утверждается, что Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть. По мнению Зеленского, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КС до сих пор исполняют должностные обязанности, создает «угрозу государственной независимости и национальной безопасности».

28 октября прошлого года журналисты программы «Схемы» (проект «Радио Свободы», которую российский Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов, и телеканала «UA: Первый») сообщили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, и не задекларировал его. В материале отмечалось, что у Тупицкого были земля и дом в крымском поселке Кореиз еще в 2014 году, до того как полуостров вошел в состав России. Четыре года спустя он оформил еще один участок возле дома в свою собственность.