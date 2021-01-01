КС Украины признал незаконным указ Зеленского об отстранении его главы
В пресс-службе пояснили, что Конституция наделяет главу государства полномочиями назначать, но не отстранять от должности судью.
«С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины <…> является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий», — объяснено в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что за неправомерное вмешательство в деятельность судебных органов должностным лицам грозит уголовная ответственность. В связи с этим КС потребовал, чтобы глава государства немедленно отменил свой указ.