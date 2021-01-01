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Политика ,  
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КС Украины признал незаконным указ Зеленского об отстранении его главы

Александр Тупицкий
Александр Тупицкий (Фото: ccu.gov.ua)
Конституционный суд (КС) Украины счел неконституционным указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы этого суда Александра Тупицкого, в связи с чем тот продолжит свою работу. Об этом сообщила пресс-служба КС.

В пресс-службе пояснили, что Конституция наделяет главу государства полномочиями назначать, но не отстранять от должности судью.

«С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины <…> является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий», — объяснено в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что за неправомерное вмешательство в деятельность судебных органов должностным лицам грозит уголовная ответственность. В связи с этим КС потребовал, чтобы глава государства немедленно отменил свой указ.

В октябре Государственное бюро расследований Украины возбудило против Тупицкого два уголовных дела по статьям о государственной измене и незаконном отчуждении земель в Крыму.

29 декабря Зеленский после соответствующего ходатайства офиса генерального прокурора Украины отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Президент отметил, что делает это ради восстановления справедливости и преодоления конституционного криза в стране. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский пояснил, что эта мера была принята на время досудебного расследования и трактовать ее как увольнение нельзя.

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