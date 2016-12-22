Цивилев предложил узаконить Кузбасс вторым названием Кемеровской области

Власти Кемеровской области планируют внести изменения в устав региона и придать названию Кузбасс официальный юридический статус. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава области Сергей Цивилев, сообщает «РИА Новости».

По его словам, название Кузбасс появилось в 1842 году благодаря исследователю Петру Щекочеву, который описал границы Кузнецкого каменноугольного бассейна. Цивилев подчеркнул, что сокращенно называют свой регион почти все его жители.

«Мы сейчас вышли с инициативой, и она очень серьезно обсуждается в Кузбассе: больше 80% жителей хотят, чтобы термин Кузбасс имел такое же юридическое значение, как и Кемеровская область. У нас уже большое количество обращений от жителей», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что 24 октября вопрос о необходимости внесения изменений в устав Кемеровской области рассмотрят на заседании совета народных депутатов. Он заверил, что утверждение второго официального названия региона не приведет к каким-либо изменениям в официальной документации, поскольку термин «Кемеровская область» по-прежнему сохранит свою юридическую силу.

Цивилев также рассказал, что 6 июля 2021 года регион будет праздновать свое 300-летие. Он пояснил, что Кемеровская область выделилась из состава Новосибирской области во время Великой Отечественной войны, ее границы в точности совпадают с Кузнецким каменноугольным бассейном. Власти региона начали исследовать, когда появился каменноугольный бассейн и когда он начал работать. По его словам, благодаря одной из реформ Петра I в империи появилась берг-коллегия горных дел, которая занялась исследованием запасов природных ископаемых, которые есть в России.

«Благодаря работе этой коллегии было установлено, что есть запасы угля (в Кузбассе — ред.), и началось промышленное освоение этого каменноугольного бассейна. По всем установленным документам эта дата 6 июля 1721 года», — пояснил губернатор.

В конце августа президент Владимир Путин согласился с предложением рабочих горно-обогатительного комплекса «Черниговец» в Кемеровской области провести празднование в регионе 300-летие обнаружения угля.