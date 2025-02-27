Рязанского вице-премьера задержали за взятку через день после увольнения

Зампред регионального правительства Никитин уволился 26 февраля, а на следующий день стало известно о его задержании по делу о взятке в 17 млн руб.

Артем Никитин (Фото: Правительство Рязанской области)

Заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, который 26 февраля уволился с поста, задержан, подтвердил глава региона Павел Малков в телеграм-канале.

«В курсе задержания Артема Александровича Никитина. Пока не знаю деталей, но правительство Рязанской области окажет все возможное содействие следствию. Уверен, правоохранительные органы разберутся в ситуации», — написал он.

Региональное управление Следственного комитета сообщило 27 февраля о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере — свыше 17 млн руб. — против должностного лица правительства области (имя не названо) по ч. 6 ст. 290 УК. Эта статья предполагает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

«По данным следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями. За незаконное вознаграждение чиновник предоставлял предпринимателю информацию об условиях предстоящих закупок, а также оказывал иное содействие, что позволяло последнему безальтернативно выигрывать в аукционах», — сообщил СК.

В ведомстве уточнили, что фигурант задержан. Источники «РИА Новости» подтвердили, что дело заведено против Никитина.

Никитин за день до задержания покинул должность по собственному желанию.

30-летний чиновник стал вице-премьером регионального правительства в 2021 году. До этого несколько месяцев был директором Корпорации развития Рязанской области, также работал в городской администрации Рязани, государственном фонде развития промышленности Рязанской области и других учреждениях.

Днем ранее за взятку были арестованы два вологодских чиновника — вице-губернатор области Денис Алексеев и глава представительства региона при президенте и правительстве Кирилл Бочаров. Их подозревают по той же части ст. 290, что и Никитина. По версии следствия, Алексеев и Бочаров требовали взятку 100 млн руб. от лесопромышленной компании, чтобы возобновить для нее аренду лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Фигурантов задержали с поличным.