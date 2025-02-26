Елена Зеленская назвала условия отставки своего мужа с поста президента

Елена Зеленская: мой муж не планирует оставаться на посту президента всю жизнь

Владимир и Елена Зеленские (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует оставаться на своем посту всю жизнь, заявила его супруга Елена Зеленская в интервью Quarta Repubblica. Видео беседы она выложила в своем телеграм-канале.

По ее словам, главная задача, которую перед собой поставил украинский лидер, — это безопасность страны.

«Я знаю, что он не планирует быть президентом всю жизнь. <...> Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть в Украине, чтобы он мог спокойно покинуть свой пост», — сказала Зеленская.

Если членство в НАТО можно считать гарантией безопасности, то Зеленский может уйти с поста, предположила она.

Ранее Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если это потребуется для наступления мира на Украине или вступления страны в НАТО. «Я готов уйти, если это гарантирует мир для Украины. Могу обменять это на НАТО», — заявил он.

К проведению выборов президента Украины в середине февраля призвал американский лидер Дональд Трамп. Через неделю Верховная рада Украины со второй попытки приняла постановление о том, что выборы главы государства «должны состояться после завершения войны».