Сооснователя Doxa Арамяна заочно приговорили к 10 годам и месяцу колонии

Армен Арамян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

2-й Западный окружной военный суд приговорил экс-редактора онлайн-издания Doxa (признано нежелательной организацией и запрещено в России, внесено в реестр иностранных агентов) Армена Арамяна к десяти годам и одному месяцу по делу о пропаганде терроризма и фейках об армии, сообщил РБК его адвокат Леонид Соловьев.

«С этим решением мы, конечно, не согласны и подадим на него апелляцию», — приводит его слова ТАСС.

Прошлой осенью Арамяна объявили в международный розыск и заочно арестовали по делу о пропаганде терроризма (ст. 205.2) и распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Вместе с ним объявлены в розыск экс-редакторы Doxa Алла Гутникова, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Мария Меньшикова. Основанием для обвинений в отношении последней стал пост в сообществе во «ВКонтакте» о поджогах военкоматов в России, писал «Коммерсантъ».

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