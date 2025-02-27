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Военная операция на Украине ,  
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Economist узнал, что Зеленский может не пойти на второй этап сделки с США

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский не намерен подписывать вторую часть ресурсной сделки с США, если в ней не будет «более широких» гарантий безопасности, пишет Economist. «Рамочное» соглашение не предусматривает гарантий, кроме защиты взаимных инвестиций
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Если вторая часть соглашения США и Украины по минеральным ресурсам не будет включать «более широкие гарантии безопасности», украинский президент Владимир Зеленский не намерен его подписывать, заявил The Economist источник в правительстве, знакомый с ходом переговоров. Издание не уточняет, в правительстве какой страны работает его собеседник.

Газета отмечает, что, в отличие от первого, «рамочного соглашения», которое уже одобрили ключевые министры, второе потребует ратификации Верховной рады.

Что касается гарантий безопасности, то в первом соглашении говорится только о «защите взаимных инвестиций», однако там упоминается также более широкая «архитектура... соглашений» и «поддержка... для получения гарантий безопасности», пишет издание.

Обсуждение сделки продолжается с начала февраля. Она предполагает создание инвестиционного фонда, в который Украина будет переводить 50% доходов от продажи природных ресурсов, находящихся в государственной собственности (минералы, нефть, газ), но не относящихся к сфере деятельности «Нафтогаза» и «Укрнафты». 25 февраля Financial Times сообщила, что украинская сторона согласилась на сделку после того, как США сняли требование о том, что Украина должна пополнять фонд, пока там не будет $500 млрд.

Правительство Украины согласилось на ресурсную сделку с США
Политика
Фото:Radioflash / Shutterstock

Как пишет Economist, также Вашингтон отказался от условия, что фонд будет принадлежать ему: предполагается, что владение будет «пропорционально» суммам, инвестированным обеими сторонами.

Вторая часть соглашения должна прояснить некоторые вопросы, в том числе о том, в какой степени США будут контролировать фонд и каковы будут механизмы управления. В одном из пунктов говорится, что Вашингтон будет контролировать «максимальную сумму», допустимую в соответствии с «действующим законодательством», что может противоречить пункту о «пропорциональности», подчеркивает издание.

Зеленский ранее заявил, что не согласится на сделку, если речь будет идти о компенсации помощи. «Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны. Если в следующем соглашении будет условие, что новая помощь не будет бесплатной, я не буду играть. Скажут что — мы будем возвращать», — сказал он, добавив, что не согласится компенсировать и «10 центов».

По оценкам The Economist, около 40% запасов металлов находятся на территории вошедших в состав России осенью 2024 года регионов. NBC News передавал, что Москва в ходе переговоров 18 февраля в Эр-Рияде предложила Вашингтону заключить соглашение, в рамках которого США получит часть прав собственности на ресурсы на этих территориях. Американская сторона не взяла на себя никаких обязательств, но не исключила возможности сделки, сообщил телеканал.

Президент Владимир Путин до этого сказал, что Россия готова к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, не только с США, в том числе в новых регионах.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский сделка гарантии безопасности США
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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