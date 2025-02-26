Правительство Украины согласилось на ресурсную сделку с США

Правительство Украины дало согласие на подписание сделки с США. Теперь ее остается подписать лидерам стран

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Правительство Украины одобрило подписание соглашения с США о полезных ископаемых, сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает ТСН.

Он перечислил основные пункты соглашения. По его словам, они будут такими:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих стран;

украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому;

Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;

США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины;

собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины;

в соглашении учтены обязательства Киева в рамках евроинтеграционного процесса.

25 февраля украинские чиновники заявили, что условия сделки согласованы, но госсекретарь США Марко Рубио опроверг это, отметив, что стороны близки к договоренности. Подписание сделки ожидается 28 февраля, в пятницу, во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Дискуссии об этой сделке продолжаются с начала февраля. Первоначально США потребовали возместить $500 млрд, которые потрачены на военную помощь Украине. Зеленский отказался подписывать этот документ. Президент США Дональд Трамп обвинил его в срыве сделки и заявил о намерении ее «воскресить».