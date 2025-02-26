 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Правительство Украины согласилось на ресурсную сделку с США

Сюжет
Военная операция на Украине
Правительство Украины дало согласие на подписание сделки с США. Теперь ее остается подписать лидерам стран
Фото: Radioflash / Shutterstock
Фото: Radioflash / Shutterstock

Правительство Украины одобрило подписание соглашения с США о полезных ископаемых, сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает ТСН.

Он перечислил основные пункты соглашения. По его словам, они будут такими:

  • Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих стран;
  • украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому;
  • Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;
  • США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины;
  • собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины;
  • в соглашении учтены обязательства Киева в рамках евроинтеграционного процесса.

25 февраля украинские чиновники заявили, что условия сделки согласованы, но госсекретарь США Марко Рубио опроверг это, отметив, что стороны близки к договоренности. Подписание сделки ожидается 28 февраля, в пятницу, во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

В Киеве допустили ужесточение мобилизации при «плохой сделке» с Трампом
Политика
Фото:София Гатилова / Reuters

Дискуссии об этой сделке продолжаются с начала февраля. Первоначально США потребовали возместить $500 млрд, которые потрачены на военную помощь Украине. Зеленский отказался подписывать этот документ. Президент США Дональд Трамп обвинил его в срыве сделки и заявил о намерении ее «воскресить».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Украина Денис Шмыгаль природные ресурсы США
Материалы по теме
В Киеве допустили ужесточение мобилизации при «плохой сделке» с Трампом
Политика
В США не увидели смысла встречи Трампа и Зеленского без ресурсной сделки
Политика
Рубио опроверг согласование ресурсной сделки США и Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 17:59
Большунов рассказал о падении своего уровня без международных стартовСпорт, 21:10
Над Крымом за 45 минут сбили семь беспилотников ВСУПолитика, 20:54
Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит ЕвропаПолитика, 20:52
Правительство Украины согласилось на ресурсную сделку с СШАПолитика, 20:44
РБК представит десятый рейтинг букмекеровСпорт, 20:41
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 20:33
Криптобиржа Bybit объявила «войну» северокорейским хакерам. Каков ее планКрипто, 20:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как Джорджеску стал фигурантом дела о попытке переворота в РумынииПолитика, 20:12
В Киеве допустили ужесточение мобилизации при «плохой сделке» с ТрампомПолитика, 20:06
ТАСС узнал, что прокуратура просит ужесточить Попову меру пресеченияОбщество, 20:02
«Т-Инвестиции» заметили изменения в поведении инвесторов перед выходнымиИнвестиции, 20:00
Жительницу Симферополя приговорили к 15 годам колонии по делу о госизменеПолитика, 19:59
МОК принял отставку Томаса Баха с поста члена организацииСпорт, 19:59
СК раскрыл детали дела вологодского замгубернатора о взятке на ₽100 млнОбщество, 19:50