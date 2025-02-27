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Убийство Бориса Немцова ,  
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Послы ЕС возложили цветы на месте убийства Бориса Немцова

Сюжет
Убийство Бориса Немцова
Европейские дипломаты возложили цветы на Большом Москворецком мосту в 10-годовщину убийства Бориса Немцова. В церемонии, в частности, участвовали посол ЕС, посол Великобритании и посол Германии
Посол ЕС Ролан Галяраг (слева) и посол Польши Кшиштоф Краевский (в центре)
Посол ЕС Ролан Галяраг (слева) и посол Польши Кшиштоф Краевский (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Послы стран Европейского союза возложили цветы в день десятой годовщины убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, передает корреспондент РБК.

В частности, в церемонии приняли участие посол ЕС Ролан Галяраг, посол Германии Александр Ламбсдорфф, посол Великобритании в России Найджел Кейси. Своих представителей также направили дипмиссии Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии.

Посол ЕС Ролан Галяраг
Посол ЕС Ролан Галяраг
(Фото: Андрей Любимов / РБК)

Европейские дипломаты на месте стихийного мемориала поставили фотографию Немцова в рамке с 27 подписями (посла ЕС и 26 послов стран Евросоюза, кроме Венгрии).

Сотрудники полиции после возложения цветов проверили документы у нескольких дипломатов, в том числе у заместителя шведского посла.

Бывшего вице-премьера Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. На тот момент он был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии ПАРНАС.

Посол Великобритании в России Найджел Кейси (в центре)
Посол Великобритании в России Найджел Кейси (в центре)
(Фото: Андрей Любимов / РБК)

В 2017 году по делу об убийстве Немцова к 20 годам приговорили бывшего бойца чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, 19 и 16 лет получили братья Анзор и Шадид Губашевы, 14 и 11 лет назначили Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Эскерханов в 2024 году заключил контракт с Минобороны и уехал в зону военной операции на Украине.

Следственный комитет называл организатором убийства Немцова Руслана Мухудинова — бывшего водителя офицера батальона «Север» (ныне глава чеченского батальона Минобороны имени первого имама Кавказа шейха Мансура) Руслана Геремеева. Последнего следствию допросить по делу Немцова не удалось. Заказчик убийства не установлен.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Андрей Любимов Андрей Любимов
Россия Москва Евросоюз Борис Немцов цветы послы Ролан Галяраг
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