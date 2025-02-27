Владимир Мединский возглавил Союз писателей

Мединский заявил, что возглавлять Союз писателей — «не привилегия, а тяжелый труд и бремя». По его мнению, нужно усилить роль государства на литературном рынке

Владимир Мединский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Съезд Союза писателей России избрал помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского председателем союза. О том что Мединский возглавит Союз писателей РБК писал в начале февраля.

Мединский сменил на этом посту редактора журнала «Советский воин» Николая Иванова.

Перед тем как избрать нового председателя Иванов сложил с себя полномочия, а делегаты проголосовали за внесение изменений в устав организации. В нем появится новая структура — дирекция по хозяйственной деятельности, а за творческую составляющую будет отвечать секретариат, сообщил Николай Иванов. «Такая схема была в СССР, мы ничего не выдумываем, а берем лучшее из истории», — отметил он. Иванов сообщил, что также планируется создание попечительского совета.

После этого Иванов предложил избрать на пост председателя Владимира Мединского, уточнив у него, не берет ли он самоотвод. Получил отрицательный ответ, Иванов пригласил Мединского на трибуну выступить с речью.

Мединский сообщил, что не хотел даже выступать с предвыборной речь, потому что возглавлять союз «это не привилегия, а тяжелый труд и бремя».

По его словам, главная проблема состоит в том, что государство практически ушло из сферы литературы и книжного рынка, а важность сохранения литературной традиции в последние годы не декларировалось. В кино государственное финансирование измеряется миллиардами, театральная русская традиция поддерживается на основе огромной госсобственности и субсидий, а литература не получала и не получает почти ничего — ни денег, ни внимания, сказал Мединский.

«Видим маргинализацию статуса писателей», «большинство из тех, кто занимается литературным трудом, не получают даже прожиточного минимума», перечислил некоторые проблемы помощник президента. Литературу и чтение надо развивать и поддерживать, ведь «чтение ничем нельзя заменить», тем более нельзя заменить телевизором, соцсетями, ни скроллингом, сказал Мединский.

Он также предложил пригласить в Союз писателей блогеров, провести ревизию приватизации собственности и запустить новый сайт организации. «Главная задача — сделать обновленный, а в перспективе объединенный союз авторитетной и влиятельной организацией, членством в которой каждый будет гордиться и членства в которой будут добиться», — заключил он.

О возможном избрании Мединского стало известно в конце января. Источник РБК на книжном рынке объяснил появление его кандидатуры повышенным в последнее время вниманием властей к отрасли. По словам собеседника, чтобы ее возглавить, необходима «идеологически сильная личность», которая смогла бы объединить представителей книжной сферы и наладить ее диалог с властями. «Был громкий скандал, например, с непонятными экспертами по детской литературе, которые от лица Союза писателей признали, что 60% детских книг якобы формируют негативные установки, — объясняет собеседник. — К литературе много вопросов идеологического характера. Нужен человек, который сможет наладить диалог с властью».

Владимир Мединский родился в 1970 году, выпускник МГИМО. С 2003 по 2011 год был депутатом Госдумы, с 2012 по 2020 год — министром культуры, с 2020 года — помощник президента России Владимира Путина.

Мединский — автор серии книг «Мифы о России» (продано более 1 млн экземпляров): «О русском пьянстве, лени и жестокости», «О русской демократии, грязи и «тюрьме народов», «О русском воровстве, душе и долготерпении», сборника «Скелеты из шкафа русской истории». Был четыре раза награжден Национальной премией «Лучшие книги года» (2013, 2014, 2019, 2021), премией «Самая продаваемая книга нон-фикшн в России» (издательства ОЛМА — «Просвещение», 2015), Международной премией им. Валентина Пикуля (2018). Среди его бестселлеров также «Война», «Особенности национального пиара», приключенческий роман «Стена» о Смуте XVII века, «Рассказы из русской истории. XVIII век».

Кто возглавлял Союз писателей России Союз писателей России стал преемником Союза писателей РСФСР, учрежденного в декабре 1958 года. Первым председателем был писатель Леонид Соболев, автор романа «Капитальный ремонт», повести «Зеленый луч», литературно-критических и публицистических книг «На главном курсе», «Ветер времени», «Эпос и фольклор казахского народа». В 1970 году Соболева сменил автор советского гимна и детских стихов Сергей Михалков. В декабре 1990 года союз возглавил фронтовик, автор популярного романа «Горячий снег» Юрий Бондарев. В 1991 году в противовес Союзу писателей России был создан Союз российских писателей. В 1994 году союз возглавил Валерий Ганичев, директор издательства «Молодая гвардия», он также был главным редактором газеты «Комсомольская правда» и журнала «Роман-газета». Среди написанных им книг — «Росс непобедимый», «Флотовождь» и «Державница». В 2018 году съезд избрал председателем Николая Иванова, офицера-журналиста, ветерана Афганской войны, до 1993 года — главного редактора журнала «Советский воин».