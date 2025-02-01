Владимир Мединский стал кандидатом на пост главы Союза писателей

Съезд Союза писателей России может рассмотреть кандидатуру помощника президента и председателя Российского военно-исторического общества на пост главы организации. Союзу нужна «идеологически сильная личность», объясняют источники

Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Кандидатура помощника президента Владимира Мединского может быть рассмотрена на пост главы Союза писателей России, сообщил РБК источник, близкий к РВИО, и подтвердил источник на книжном рынке.

О том, что глава Российского военно-исторического общества может возглавить Союз писателей сообщала в своем телеграм-канале искусствовед Ксения Коробейникова. «Вероятно, об этом объявят 27 февраля в Доме Пашкова на съезде Союза», — написала она.

С февраля 2018 года правление Союза возглавляет Николай Иванов, на выборах он победил единственного соперника — писателя, депутата Госдумы Сергея Шаргунова.

23 января Союз писателей сообщил о решении провести внеочередной съезд, а 25 января опубликовал сообщение о том, что он пройдет 27 февраля. Один из членов союза рассказал РБК, что повестка съезда пока не рассылалась. К вопросам, которые решаются съездом, по уставу союза, относятся вопросы избрания членов правления и его председателя, срок полномочий которого составляет пять лет.

В повестку дня включены организационные вопросы, согласно уставу ее утверждают сами делегаты, сообщил РБК председатель правления Николай Иванов. Официально о съезде по регламенту будет объявлено 1 февраля, Иванов намерен сделать это в Белгороде во время отчетно-выборного собрания Белгородской областной организации.

Комментируя информацию о возможном рассмотрении кандидатуры Мединского, Иванов отметил, что помощник президента входит в Оргкомитет подготовки съезда. Председатель Союза не назначается, он избирается голосованием делегатов, которых планируется избрать в количестве около 120 человек из всех регионов страны, поскольку во всех регионах есть отделения, сообщил Иванов. «Для избрания председателя необходимо две трети голосов делегатов. Владимир Мединский является членом Союза писателей России и имеет полное право рассматриваться как кандидат на должность председателя», — добавил Иванов.

Подготовка съезда, как говорится в сообщении Союза писателей, обсуждалась председателем правления Союза писателей России с помощником президента Владимиром Мединским. После решения членов правления о проведении съезда Мединский «готов встретиться с писательским активом, чтобы изложить свое видение развития литературного процесса в стране», говорится в сообщении пресс-службы Союза.

В сообщении о проведении внеочередного съезда в феврале Иванов заявил: «Окололитературным кругам хочется свести на нет деятельность нашего Союза, но время выбрало именно нас, и разговор общества и власти идет именно с нами». «Есть у них мечта «завалить» под якобы шумок всех, кто эти годы бескорыстно работал на благо литературы, сохранял преемственность как творческих традиций, так и поколенческих. Пусть не надеются. Вся команда на месте. Мы проводим съезд Союза писателей России, а не аморфные посиделки. По нашему Уставу. Вне сомнения, будут интересные предложения по нашему дальнейшему развитию — я подчеркну именно слово «развитию», — ответил Иванов на вопрос о том что «окололитературные круги строят прогнозы о будущем творческого Союза» и личном месте Иванова и его роли в организации.

Источник на книжном рынке объясняет рассмотрение кандидатуры Мединского на должность главы Союза писателей повышенным в последнее время вниманием к отрасли со стороны властей. В этих условиях, по словам собеседника, необходима «идеологически сильная личность», которая смогла бы и объединить представителей книжной сферы, и наладить ее диалог с властями. «Был громкий скандал, например, с непонятными экспертами по детской литературе, которые от лица Союза писателей признали, что 60% детских книг якобы формируют негативные установки, — объясняет собеседник. — К литературе много вопросов идеологического характера. Нужен человек, который сможет наладить диалог с властью».

Владимир Мединский родился в 1970 году, выпускник МГИМО. С 2003 по 2011 год был депутатом Госдумы, с 2012 по 2020-й — министром культуры, с 2020-го — помощник президента России Владимира Путина.

Мединский — о литературе «Главное, чтобы дети в принципе читали. Самая основная проблема — это на примере своих детей я знаю — как сделать так, чтобы было интересно читать, а не сидеть в смартфоне. Мы же понимаем, что те, кто читает книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Мы хотим, чтобы дети были умными, чтобы не ими управляли, чтобы из них росли управленцы, талантливые люди, предприниматели, те, кто двигает страну вперед. Для этого надо читать», — говорил Мединский в интервью РБК.

Мединский — автор серии книг «Мифы о России» (продано более 1 млн экземпляров): «О русском пьянстве, лени и жестокости», «О русской демократии, грязи и «тюрьме народов», «О русском воровстве, душе и долготерпении», сборника «Скелеты из шкафа русской истории». Был четыре раза награжден Национальной премией «Лучшие книги года» (2013, 2014, 2019, 2021), премией «Самая продаваемая книга нон-фикшн в России» (издательства ОЛМА — «Просвещение», 2015), Международной премией им. Валентина Пикуля (2018). Среди его бестселлеров также «Война», «Особенности национального пиара», приключенческий роман «Стена» о Смуте XVII в., «Рассказы из русской истории. XVIII век»,