В Кремле назвали условие разблокировки Facebook и Instagram

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Запрет соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) не связан с доверием в отношениях Москвы и Вашингтона, они должны соблюдать российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

Он отметил, что такое же требование касается сервиса YouTube.

Песков допустил, что Meta и другие иностранные компании могут вернуться в Россию, если будут соблюдать законодательство страны.

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