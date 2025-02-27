Политика ,
0
В Кремле назвали условие разблокировки Facebook и Instagram
Дмитрий Песков
Запрет соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) не связан с доверием в отношениях Москвы и Вашингтона, они должны соблюдать российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.
Он отметил, что такое же требование касается сервиса YouTube.
Песков допустил, что Meta и другие иностранные компании могут вернуться в Россию, если будут соблюдать законодательство страны.
Материал дополняется.