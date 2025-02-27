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Военная операция на Украине ,  
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Избранный глава поселения не смог приступить к работе из-за мобилизации

Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за призыва по мобилизации избранный главой поселения на Алтае Тадышев не может приступить к своим обязанностям: он подал рапорт на увольнение и ожидает приказа в зоне боев. Схожие случаи происходили и в других регионах
Денис Тадышев
Денис Тадышев (Фото: «Единая Россия»)

В начале февраля 25-летний участник военной операции на Украине, призванный в рамках частичной мобилизации, Денис Тадышев победил на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, набрав 90% голосов (334 из 371). Он выдвинул свою кандидатуру от «Единой России», находясь в отпуске.

Однако приступить к работе Тадышев не смог из-за статуса мобилизованного. В администрации поселения сообщили «Коммерсанту», что он находится в зоне боев в ожидании приказа об увольнении. «Он был избран, но не вступил в должность — сразу уехал на СВО. Как приказ выйдет, должен вернуться», — заявила врио главы Екатерина Кобенова.

Согласно ст. 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», проходящий службу по призыву гражданин подлежит увольнению в случае избрания депутатом Госдумы, регионального или муниципального парламента (на постоянной основе) либо главой муниципалитета.

Тем не менее, отмечает «Ъ», другие мобилизованные до этого также оказывались в ситуации, когда избрание на такие должности не освобождало их от службы.

Так, в сентябре 2023 года военнослужащий Вячеслав Слепцов во время отпуска был избран главой муниципалитета в Адычинском наслеге в Якутии. После этого он написал рапорт об увольнении, однако его все равно обязали явиться в гарнизон для мобилизации, рассказывала глава райсовета Екатерина Ноговицына.

По ее словам, в декабре того же года военная прокуратура подтвердила право Слепцова на досрочное увольнение, однако его все равно оставили на службе. В декабре 2024-го Слепцов погиб при выполнении боевого задания в районе Макаровки в ДНР.

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Политика
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Еще один схожий случай произошел в прошлом году в Кировской области: мобилизованный Никита Горелов, находясь в отпуске, принял участие в выборах мэра города Сосновка и в октябре был избран. Однако в декабре военный комиссар области Геннадий Боков выдал ему предписание о возвращении в зону боев. Это произошло через несколько дней после того, как глава Сосновки заявил в своем телеграм-канале о возможной коррупции среди городских властей.

Горелов назвал действия Бокова «провокацией», сообщил, что вопрос с его увольнением обещал решить министр внутренней политики области Денис Иконников, и призвал СК привлечь военкома к ответственности за превышение полномочий. В конфликт вмешался губернатор области Александр Соколов, который назвал случившееся «правовой коллизией». Он призвал военное начальство «не рубить с плеча» и решить вопрос с увольнением Горелова «по закону». Последний с тех пор продолжает регулярно отчитываться о своей деятельности на посту в телеграм-канале.

В Минобороны не ответили на запрос «Коммерсанта» с просьбой пояснить, попадают ли мобилизованные под действие ст. 51 Федерального закона.

По мнению адвоката Александра Передрука, победа на выборах не является основанием для увольнения со службы, поскольку в указе о проведении частичной мобилизации до ее окончания установлены три основания для увольнения: по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы.

«Ъ» отмечает, что Конституционный суд также подтвердил, что на время мобилизации могут существовать особые правила прохождения службы.

При этом, добавил Передрук, указом президента в 2023 году основания для увольнения были расширены и оно возможно также при наличии уважительных причин. «Решение может быть принято в исключительных случаях. Относится ли к ним та или иная ситуация, остается на усмотрение Минобороны», — подчеркивает юрист.

Частичная мобилизация в России была объявлена в сентябре 2022 года. В ноябре того же года на тот момент министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении ее цели — призвать 300 тыс. резервистов. Однако указ об окончании мобилизации подписан не был.

В Кремле говорили, что в этом нет необходимости, поскольку нужное число мобилизованных призвали на службу, подчеркивая, что указ о мобилизации продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими». Российские власти не раз говорили, что в новой мобилизации нет необходимости, в том числе из-за большого количества добровольцев.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
частичная мобилизация Республика Алтай Якутия Кировская область избрание
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