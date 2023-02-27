Боррель заявил о «сломанном табу» в военной политике ЕС из-за Украины
Евросоюз нарушил собственное «табу» на поставки оружия в связи с началом спецоперации на Украине, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель газете Financial Times (FT).
Он рассказал, что после начала боевых действий начал обращаться к государствам-членам ЕС с идеей о закупке оружия для Украины.
«Послушайте, вы согласились бы использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? И молчание», — вспоминает он свои разговоры с представителями стран союза. Однако в этот момент, по словам Борреля, он знал, что «табу было нарушено».
Европейский фонд мира (ЕФМ) появился в марте 2021 года для финансирования трат военного и оборонного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности».
До начала конфликта фонд не финансировал передачу вооружений, отмечает FT. Среди возражений, которые получал Боррель на свое предложение, было то, что такая помощь запрещена учредительными договорами союза и что Европейский парламент не одобрит ее. Однако Боррель настоял, что фонд, который не является частью официального бюджета ЕС, не попадает под юрисдикцию договоров союза, а парламент не имеет контроля над этими деньгами.