Боррель заявил о «сломанном табу» в военной политике ЕС из-за Украины

Жозеп Боррель заявил о «сломанном табу» на поставки оружия в ЕС из-за конфликта на Украине

Жозеп Боррель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Евросоюз нарушил собственное «табу» на поставки оружия в связи с началом спецоперации на Украине, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель газете Financial Times (FT).

Он рассказал, что после начала боевых действий начал обращаться к государствам-членам ЕС с идеей о закупке оружия для Украины.

«Послушайте, вы согласились бы использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? И молчание», — вспоминает он свои разговоры с представителями стран союза. Однако в этот момент, по словам Борреля, он знал, что «табу было нарушено».

Европейский фонд мира (ЕФМ) появился в марте 2021 года для финансирования трат военного и оборонного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности».

До начала конфликта фонд не финансировал передачу вооружений, отмечает FT. Среди возражений, которые получал Боррель на свое предложение, было то, что такая помощь запрещена учредительными договорами союза и что Европейский парламент не одобрит ее. Однако Боррель настоял, что фонд, который не является частью официального бюджета ЕС, не попадает под юрисдикцию договоров союза, а парламент не имеет контроля над этими деньгами.