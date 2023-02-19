Минобороны опровергло сообщения об увольнении офицеров ЛНР и ДНР

Источники РБК в Минобороны сказали, что полковник Басурин был уволен командованием ДНР, когда его корпус не входил в состав российской армии. Басурин сообщил, что об увольнении ему сказали в армии ДНР перед переходом в ВС России

Фото: Александр Река / ТАСС

Информация об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооруженных сил России «абсолютно не соответствует действительности», сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав Вооруженных сил РФ с 1 января т.г., достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что ни одного указа Минобороны об их увольнении не было создано или издано.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что в республиках Донбасса «тысячи человек с многолетним боевым опытом формально не являются «настоящими офицерами», так как не подходят по возрасту, здоровью и отсутствию военного образования.

«Кого-то отсеют будущие комиссии, кого-то уже выкинули на гражданку, будто алкоголиков и нарушителей, как того же Басурина (он уволен, и уже поздно пить «Боржом») и многих других прожженных войной офицеров», — написал Сладков.

Басурин был уволен из вооруженных сил республиканским командованием в прошлом году, когда донецкий корпус еще не входил в состав российской армии, рассказали РБК два источника в Минобороны. «Это было решение командования ДНР», — сказал один из источников.1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав ВС России 31 декабря. Договоры о включении в состав России новых территорий, включая ДНР и ЛНР, были подписаны 30 сентября 2022 года.

Ранее в Сети распространилась информация, что Басурин был уволен из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». По словам самого Басурина, официально увольнение было произведено в январе. «По статье о превышении возраста, мне об этом сказали в отделе кадров Народной милиции ДНР. Мы должны были автоматом все перейти [в Минобороны], но лично я не перешел», — сообщил РБК полковник Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин с 2015 года был представителем Народной милиции ДНР, выполнявшей функции Минобороны республики в 2014–2022 годах, а с 2016 года занимал должность заместителя командующего ведомством.

Днем 19 февраля с ним встретился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и заявил, что командиров республик «начинают зачищать, фактически» из-за объявления «ротации».

«Это касалось первого армейского корпуса и второго, донецкого и луганского. Тех, кто имеет боевой опыт, по разным причинам начинают убирать на пенсию — речь об этом шла», — пояснил РБК Басурин, отметив, что он является пенсионером, а не официальным представителем Народной милиции или Минобороны России.