Экс-юрист Трампа доложит конгрессу о «мошеннике и обманщике» в Белом доме

Майкл Коэн в среду, 27 февраля, должен будет явиться в конгресс для дачи показаний по делу о противозаконных действиях президента США, которое уже три года ведет офис спецпрокурора Мюллера

Майкл Коэн (Фото: Mark Kauzlarich / Bloomberg)

Майкл Коэн, бывший адвокат Дональда Трампа, намерен рассказать следствию о противозаконных, по его мнению, действиях президента США. С таким заявлением он планирует выступить во время дачи показаний в американском конгрессе, которая запланирована на среду, 27 февраля. Об этом пишет Politico, которой удалось ознакомиться с подготовленным текстом показаний адвоката. The New York Times опубликовала сам документ.

По информации изданий, Коэн планирует выразить сожаление в связи с тем, что он когда-то помогал Трампу, а также скрывал его незаконные действия от общественности.

«Мне стыдно от того, что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он мошенник. Он обманщик», — заключает Коэн.

Плата за молчание

Среди показаний, которые даст бывший адвокат, — подробности скандала с порноактрисой Стефани Клиффорд​, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Коэн предъявит чек, который Трамп выписал ему после вступления в должность главы государства, чтобы тот заплатил актрисе за молчание о ее отношениях с Трампом. Деньги на это, отмечает юрист, шли с личного банковского счета президента.