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Экс-юрист Трампа доложит конгрессу о «мошеннике и обманщике» в Белом доме
Майкл Коэн в среду, 27 февраля, должен будет явиться в конгресс для дачи показаний по делу о противозаконных действиях президента США, которое уже три года ведет офис спецпрокурора Мюллера
Майкл Коэн (Фото: Mark Kauzlarich / Bloomberg)

Майкл Коэн, бывший адвокат Дональда Трампа, намерен рассказать следствию о противозаконных, по его мнению, действиях президента США. С таким заявлением он планирует выступить во время дачи показаний в американском конгрессе, которая запланирована на среду, 27 февраля. Об этом пишет Politico, которой удалось ознакомиться с подготовленным текстом показаний адвоката. The New York Times опубликовала сам документ.

По информации изданий, Коэн планирует выразить сожаление в связи с тем, что он когда-то помогал Трампу, а также скрывал его незаконные действия от общественности.

«Мне стыдно от того, что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он мошенник. Он обманщик», — заключает Коэн.

Плата за молчание

Среди показаний, которые даст бывший адвокат, — подробности скандала с порноактрисой Стефани Клиффорд​, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Коэн предъявит чек, который Трамп выписал ему после вступления в должность главы государства, чтобы тот заплатил актрисе за молчание о ее отношениях с Трампом. Деньги на это, отмечает юрист, шли с личного банковского счета президента.

Слив переписки демократов

Майкл Коэн расскажет и о том, что Трамп был осведомлен заранее о планах WikiLeaks опубликовать переписки Национального комитета Демократической партии и кандидата в президенты 2016 года Хиллари Клинтон. Экс-адвокат находился в кабинете главы государства в тот момент, когда Стоун сообщил Трампу о том, что через несколько дней случится «большой слив, который подорвет кампанию Клинтон». На это, добавляет Коэн в своих показаниях, Трамп ответил: «Разве это не прекрасно?».

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Сокрытие академической успеваемости

Согласно попавшим в СМИ показаниям, Коэн сообщит следствию об указании Трампа написать письма с угрозами школе, колледжу и приемной комиссии, если они раскроют общественности его оценки и баллы за вступительный экзамен SAT.

Сговор с Россией

Что касается дела о возможном сговоре команды Трампа с Россией, Коэн не сможет помочь следствию. Как пишут газеты, он признается, что у него нет прямых доказательств того, что Трамп или члены его предвыборного штаба вступали в контакты с Москвой. Единственное, что он расскажет офису спецпрокурора, — это об осведомленности Трампа о встрече его сына с российскими представителями в июне 2016 года.​

Сам Коэн отказался давать какие-либо комментарии The New York Times. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем заявлении, которое последовало за публикацией показаний Коэна, назвала бывшего адвоката президента «опальным преступником».

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Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

В середине декабря суд признал Коэна виновным по всем пунктам обвинения, в частности, в нарушении закона о финансировании предвыборной кампании, в даче ложных показаний, а также в том, что от имени Трампа он платил женщинам за молчание об интимной связи с президентом. Всего он получил три года тюрьмы.

Автор: Анна Трунина
Теги: Дональд Трамп, Майкл Коэн, обвинения
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