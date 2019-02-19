Володин предложил расследовать фейковые сообщения СМИ о законопроектах

Володин считает, что с фейками о работе Госдумы нужно бороться, в связи с чем предложил разработать соответствующий законопроект. Дискуссию спровоцировал материал URA.ru об инициативе запретить покупать авто тем, у кого нет гаража

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил бороться с фейковыми новостями о работе нижней палаты парламента. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на официальном сайте Госдумы.

«Исходя из ситуации, как она сложилась, есть предложение комитету по госстроительству и законодательству рассмотреть вместе с фракцией ЛДПР, другими заинтересованными депутатами предложение по совершенствованию ответственности за недостоверную информацию, за fake news. Мы должны сделать то, чтобы защитить наших граждан от лживой, недостоверной информации», — сказал Володин.

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В ходе заседания депутаты подняли вопрос о ситуации, сложившейся вокруг сообщений в СМИ о том, что в Госдуме обсуждают инициативу о запрете для граждан покупать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места. Володин опросил все думские комитеты, занимается ли кто-либо из них этой темой, на что ему ответили отрицательно.

Спикер обратился к депутатам, можно ли запросить у издания, которое опубликовало эту информацию, детали о том, где подобная инициатива обсуждается. Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин ответил, что если такое решение примет Госдума, то его комитет готов будет провести расследование.