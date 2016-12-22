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Белорусский министр заявил о договоренности с Россией по новому кредиту
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Белорусский министр заявил о договоренности с Россией по новому кредиту
Экономика, 15:08
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Белорусский министр заявил о договоренности с Россией по новому кредиту

Россия и Белоруссия договорились о выделении Минску кредита в 2019 году. Об этом сообщил белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает агентство БелТА.

«Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни с российской стороны, ни со своей», — сказал он.

В середине октября глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что министерство рассмотрит в 2019 году вопрос о выдаче Белоруссии кредита, который пойдет на рефинансирование долга перед Москвой. По словам Силуанова, сумма кредита составит около $630 млн. Первоначально Минск просил кредит в размере $1 млрд.

Белоруссия получила кредит от России в сентябре 2017 года. Он составил $700 млн. Его предоставили сроком на десять лет на погашение ранее выданных Россией кредитов.

Теги: Белоруссия , госкредиты
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