Белорусский министр заявил о договоренности с Россией по новому кредиту

Россия и Белоруссия договорились о выделении Минску кредита в 2019 году. Об этом сообщил белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает агентство БелТА.
«Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни с российской стороны, ни со своей», — сказал он.
В середине октября глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что министерство рассмотрит в 2019 году вопрос о выдаче Белоруссии кредита, который пойдет на рефинансирование долга перед Москвой. По словам Силуанова, сумма кредита составит около $630 млн. Первоначально Минск просил кредит в размере $1 млрд.
Белоруссия получила кредит от России в сентябре 2017 года. Он составил $700 млн. Его предоставили сроком на десять лет на погашение ранее выданных Россией кредитов.