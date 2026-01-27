 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

В Совфеде сменят главу комитета по социальной политике

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Глава комитета по соцполитике Елена Перминова перейдет в комитет по международным делам, а ее место займет представитель Кузбасса Алексей Синицын
Алексей Синицын
Алексей Синицын (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

На пленарном заседании Совета Федерации в среду, 28 января, палата примет решение о перестановках в двух комитетах: по социальной политике и по экономической политике. Председатель комитета по соцполитике, сенатор от Курганской области Елена Перминова перейдет в комитет по международным делам, рассказал РБК источник в Совфеде. В свою очередь, представитель Кемеровской области, первый зампредседателя комитета по экономической политике Алексей Синицын перейдет в комитет по соцполитике.

О готовящихся перестановках знает еще один источник в Совфеде. Он также сообщил, что Синицын займет место председателя комитета по соцполитике.

Перминова отказалась от комментариев, Синицын не ответил на сообщения и звонки.

Елене Перминовой 65 лет, она родилась в Курганской области. Высшее образование получила во Всесоюзном финансово-экономическом институте. Работала в налоговой инспекции Кургана, затем в областном финансовом управлении (сейчас Департамент финансов Курганской области). В 2006 году стала заместителем губернатора. В Совфед впервые была делегирована в 2014 году от исполнительной власти региона, после этого губернатор Вадим Шумков переназначал ее в 2019 и 2024 годах.

До 2023 года Елена Перминова входила в комитет по бюджету и финансовым рынкам Совфеда, в сентябре этого года ее назначили председателем комитета по соцполитике.

Совфед рассмотрел кандидатуры двух новых заместителей генпрокурора
Политика
Сергей Табельский

Алексей Синицын родился в Кемеровской области, ему 50 лет. Окончил Кемеровский государственный университет по специальности «юриспруденция», затем Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. В конце 1990-х и в 2000-х работал адвокатом. В 2013 году был избран в Совет народных депутатов Кемеровской области от «Единой России». С 2016 по 2018 год был председателем Совета народных депутатов. В 2015 году стал секретарем регионального отделения партии «ЕР».

В 2018 году несколько месяцев исполнял обязанности заместителя губернатора, после этого, в сентябре, был делегирован в Совет Федерации губернатором региона Сергеем Цивилевым, с 2023 года занимающим пост министра энергетики. В 2024 году вошел в президиум генерального совета «Единой России». В сентябре 2024 года избранный губернатором Кемеровской области Илья Середюк вновь делегировал Синицына в верхнюю палату.

После смерти девятерых младенцев в начале этого года в роддоме в Новокузнецке и последовавшей за этим проверки председатель Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение комитету по социальной политике проследить за ходом проверки и расследованием событий. Аналогичное поручение было дано сенаторам от Кемеровской области.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Совет Федерации Елена Перминова отставки и назначения Кемеровская область
Материалы по теме
Сенатор заявила о большом числе замечаний к роддому, где погибли младенцы
Общество
Путин внес в Совфед кандидатуры заместителей генпрокурора России
Политика
Кемеровский губернатор рассказал об угрозе выживанию угольной отрасли
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 17:48
Усман Нурмагомедов возглавил первый в истории рейтинг лучших бойцов PFL Спорт, 21:09
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Савельев Спорт, 20:59
Короткое замыкание на электроподстанции произошло у станции МЦД-2 Общество, 20:53
В Мексике вооруженные люди расстреляли зрителей футбольного матча Спорт, 20:40
В Совфеде сменят главу комитета по социальной политике Политика, 20:37
Трамп заявил о хорошем развитии событий на переговорах по Украине Политика, 20:27
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Роскомнадзор заблокировал сайт с аниме и мангой «Шикимори» Общество, 20:26
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине Политика, 20:12
Матч двух российских команд отменили из-за непогоды в Турции Спорт, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
В аэропортах Краснодара, Геленджика и Волгограда ограничили полеты Политика, 19:59
Доллар упал до минимума с марта 2022 года из-за роста рисков в США Инвестиции, 19:53
В Италии раскритиковали отправку агентов ICE из США на охрану Олимпиады Политика, 19:51