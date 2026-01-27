В Совфеде сменят главу комитета по социальной политике

Глава комитета по соцполитике Елена Перминова перейдет в комитет по международным делам, а ее место займет представитель Кузбасса Алексей Синицын

Алексей Синицын (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

На пленарном заседании Совета Федерации в среду, 28 января, палата примет решение о перестановках в двух комитетах: по социальной политике и по экономической политике. Председатель комитета по соцполитике, сенатор от Курганской области Елена Перминова перейдет в комитет по международным делам, рассказал РБК источник в Совфеде. В свою очередь, представитель Кемеровской области, первый зампредседателя комитета по экономической политике Алексей Синицын перейдет в комитет по соцполитике.

О готовящихся перестановках знает еще один источник в Совфеде. Он также сообщил, что Синицын займет место председателя комитета по соцполитике.

Перминова отказалась от комментариев, Синицын не ответил на сообщения и звонки.

Елене Перминовой 65 лет, она родилась в Курганской области. Высшее образование получила во Всесоюзном финансово-экономическом институте. Работала в налоговой инспекции Кургана, затем в областном финансовом управлении (сейчас Департамент финансов Курганской области). В 2006 году стала заместителем губернатора. В Совфед впервые была делегирована в 2014 году от исполнительной власти региона, после этого губернатор Вадим Шумков переназначал ее в 2019 и 2024 годах.

До 2023 года Елена Перминова входила в комитет по бюджету и финансовым рынкам Совфеда, в сентябре этого года ее назначили председателем комитета по соцполитике.

Алексей Синицын родился в Кемеровской области, ему 50 лет. Окончил Кемеровский государственный университет по специальности «юриспруденция», затем Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. В конце 1990-х и в 2000-х работал адвокатом. В 2013 году был избран в Совет народных депутатов Кемеровской области от «Единой России». С 2016 по 2018 год был председателем Совета народных депутатов. В 2015 году стал секретарем регионального отделения партии «ЕР».

В 2018 году несколько месяцев исполнял обязанности заместителя губернатора, после этого, в сентябре, был делегирован в Совет Федерации губернатором региона Сергеем Цивилевым, с 2023 года занимающим пост министра энергетики. В 2024 году вошел в президиум генерального совета «Единой России». В сентябре 2024 года избранный губернатором Кемеровской области Илья Середюк вновь делегировал Синицына в верхнюю палату.

После смерти девятерых младенцев в начале этого года в роддоме в Новокузнецке и последовавшей за этим проверки председатель Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение комитету по социальной политике проследить за ходом проверки и расследованием событий. Аналогичное поручение было дано сенаторам от Кемеровской области.