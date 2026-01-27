Совфед рассмотрел кандидатуры двух новых заместителей генпрокурора

В ходе консультаций прокурор Сергей Бажутов заявил сенаторам о «назревшей дискуссии» о конфискации имущества за преступления против нацбезопасности, в том числе по делам о терроризме, экстремизме, деятельности иноагентов

Сергей Табельский (Фото: Прокуратура Краснодарского края)

Во вторник, 27 января, сенаторы Совета Федерации на совместном заседании комитетов рассмотрели и поддержали представленных президентом Владимиром Путиным кандидатов на должности заместителей генерального прокурора Александра Гуцана.

Владимир Путин представил для проведения консультаций кандидатуры прокурора Краснодарского края Сергея Табельского и руководителя Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Сергея Бажутова.

Отвечая на вопросы сенаторов на заседании, Бажутов рассказал о расширении применения конфискации имущества: количество судебных решений по уголовным делам, по которым применялась конфискация имущества, за последнее время выросло в три раза. «Еще в 2023 году мы обратили внимание на то, что данная мера уголовно-правового характера исполняется не в полном объеме. Были приняты меры методического, организационного характера, и за счет этого, в том числе обжалования судебных решений, которыми конфискация не применялась, мы смогли добиться роста применения конфискации с 11 тыс. до 31 тыс. судебных решений, по которым данная мера уголовно-правового характера применена», — сообщил он.

По его мнению, «активно назрела дискуссия» о необходимости общей конфискации всего имущества за «любые преступления, направленные против национальной безопасности». «В последнее время активно назрела дискуссия о необходимости применения конфискации, общей конфискации всего имущества, а не только того, которое направлено и получено из-за рубежа или направлено на финансирование преступной деятельности. За терроризм, экстремизм, различную деятельность иноагентов, в том числе выехавших за рубеж, тех, кто призывает ввести санкции, то есть любые преступления, направленные против национальной безопасности Российской Федерации», — уточнил Бажутов.

Сенаторы поддержали его кандидатуру единогласно. На должности заместителя Генерального прокурора Сергей Бажутов будет ответственен за Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.

Сергей Бажутов начал свою карьеру в Приморском крае в августе 1991 года. Работал в органах прокуратуры. С декабря 2011 года по март 2020 года был прокурором Коми. С марта 2020 года занимал должность начальника главного уголовно-судебного управления в генпрокуратуре.

Сергей Табельский в ходе консультаций в верхней палате парламента рассказал, что считает прием граждан «глаза в глаза» самым действенным инструментом решения проблем. Он отметил, что большое внимание в ходе своей работы обращал на решение проблем участников военной операции и членов их семей.

Сенаторы также единогласно поддержали его кандидатуру на пост заместителя генпрокурора.

После консультаций в Совете Федерации указ об их назначении подпишет президент.