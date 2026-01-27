 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico описала стратегию для «средних держав»

«Средним державам» нужно «диверсифицировать дипломатические портфели», вкладываться в военный потенциал и снизить зависимость от США в этой сфере, а также заняться взаимными инвестициями, пишет Politico со ссылкой на экспертов
Марк Карни
Марк Карни (Фото: Mathieu Belanger / Reuters)

Стратегия объединения «средних держав» для установления нового миропорядка, которую предложил премьер-министр Канады Марк Карни, подразумевает их самостоятельность в международных делах. Такое мнение высказали опрошенные Politico дипломаты и ученые, специализирующиеся на исследовании проблем разных стран, от Канады и Украины до Индии, Турции и других.

Как отмечает Politico, в Европе по-прежнему практически отсутствует четкая концептуальная основа для управления процессом формирования нового миропорядка. Ей как геополитическому образованию срочно нужна последовательная стратегия дальнейшего развития.

Как тарифы Трампа довели Канаду и КНР до стратегического партнерства
Политика
Марк Карни

Специалист в области обороны и внешней политики Джастин Логан высказал мнение, что вряд ли есть основания ожидать значительного сотрудничества между «средними державами».

Бывший украинский политик Алена Хливко не согласилась с ним и выразила позицию, что «европейские государства, как по отдельности, так и в совокупности, должны научиться стоять на собственных ногах». По мнению аналитика Стюарта Патрика, странам Европы нужно «диверсифицировать их дипломатические портфели».

В то же время бывший помощник госсекретаря США по европейским делам, бывший посол страны в Польше Дэниел Фрид полагает, что «отказ от высших стратегических интересов ради сиюминутной выгоды означал бы принятие трампизма».

В ЕС заявили о «постдавосском» миропорядке из-за Гренландии
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

«Наиболее неотложная задача <...> — уменьшить их уязвимость перед принуждением со стороны хищнических великих держав», — говорит бывший старший советник по внешней политике экс-премьера Канады Джастина Трюдо Роланд Пари.

«Средние державы» — такие как Польша, Япония или Бразилия, — имеют принципиально иные интересы, основанные на их географическом положении и экономике. У них, как и у крупных держав, разные возможности, и их поведение также различается, пишет издание.

Как пишет газета, «стратегия средних держав» должна основываться на трех столпах:

  • Оставшиеся без поддержки Вашингтона Канада, Европейский союз и Великобритания, а также их ключевые партнеры в Азии и Океании — должны диверсифицировать торговые связи и цепочки поставок, в том числе за счет активного инвестирования в экономику друг друга.
  • Они должны устойчиво и долгое время вкладываться в расширение собственного военного потенциала, особенно в разведку, где зависимость от США остается наиболее сильной.
  • Страны должны выработать устойчивые навыки координации своей политики, распределения рисков и коллективного взаимодействия для противостояния угрозам своему суверенитету, своим жизненно важным экономическим интересам и интересам безопасности.

Образцом для средних держав, стремящихся защитить свои интересы, может послужить Индия, считает эксперт по стратегическим и оборонным исследованиям Раджа Мохан. Бывший посол Индонезии в Великобритании Ризал Сукма же призвал «средние державы» сосредоточиться на построении регионального порядка.

Татьяна Зыкина
Марк Карни Канада
