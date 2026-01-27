Индия резко снизит пошлины на машины из ЕС, на которые у индийского среднего класса растет спрос, а нефтепродукты при этом идут из России, указывают эксперты. Они также видят в соглашении Брюсселя и Нью-Дели повод «позлить» США

Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Соглашение Индии и Европейского союза о свободной торговле создает благоприятные условия для торгового сотрудничества Москвы и Нью-Дели, заявил в эфире Радио РБК заведующий лаборатории «Сектор новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии» ИМЭМО РАН Петр Топычканов. Он указал, что Индия заключает с ЕС договор, касающийся в том числе поставок автомобилей, поскольку растущий индийский средний класс увеличивает спрос на них. При этом нефтепродукты Нью-Дели покупает у России.

Как предусматривает одно из положений соглашения Индии и ЕС, Нью-Дели снизит пошлины на автомобили европейского производства с 110% до 10% в течение пяти лет.

«[В Индии] растет количество людей, которые обзаводятся транспортом, конечно же, электротранспортом, но и транспортом, работающим на нефтепродуктах. С этой точки зрения Индия останется зависима от российских поставок, несмотря на все давление из Соединенных Штатов. И это означает, что эта сделка создает условия для достижения наших целей в товарообороте с Индией», — отметил Топычканов.

В то же время соглашение ЕС и Индии позволяет последней переориентироваться на европейский рынок, что создает конкурентные условия, в том числе в энергетике и машиностроении, отмечает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Российскому машиностроению теперь придется конкурировать с европейским, соглашается научный сотрудник группы Южной Азии и Индийского океана ИМЭМО РАН Глеб Макаревич.

«У нас есть примеры успешного совместного предприятия с индийцами, допустим, «Трансмаш Холдинг», который тендер у Siemens выиграл несколько лет назад. И они развивают производство и будут развивать. Но те предприятия, которые захотят пойти по этому пути, они в будущем будут иметь в виду, что им надо будет конкурировать с европейцами и с европейскими инвестиционными возможностями, с европейскими товарами и их ценой», — сказал он.

В то же время Макаревич говорит, на товарооборот России и Индии сейчас мало что может повлиять, поскольку он в основном состоит из российских углеводородов.

К заключению сделки между ЕС и Индией Нью-Дели подталкивали США, считает член правления Финансовой бизнес-ассоциации Евроазиатского сотрудничества, президент компании «Солтекс Групп» Маниш Кумар. По его словам, введение Вашингтоном пошлин в отношении Индии из-за закупок российской нефти и угрозы пошлинами в адрес ЕС привели к этому соглашению.

Сейчас ключевой вопрос заключается в том, как на этот договор отреагирует президент США Дональда Трампа, говорит Топычканов. «Мы с вами только что наблюдали жесткие ремарки со стороны Дональда Трампа в адрес Канады. И канадско-китайского переговоров, и соглашений о экономическом сотрудничестве, где Трамп прямо сказал, что «Мы не позволим Канаде стать воротами в Соединенные Штаты для товаров из Китая». Вот теперь давайте будем ждать, как Вашингтон отреагирует на сделку между Индией и ЕС», — заявил он.

Предсказать реакцию США на договоренности Брюсселя и Нью-Дели сложно, но министр финансов США Скотт Бессент уже выражал недовольство этой сделкой, указывает Макаревич. «Но вот сейчас индийцам в целом это даже нравится: позлить лишний раз американцев, показать свою стратегическую автономию и так далее», — добавил он.

В отношениях России и Индии, по мнению Кумара, ничего не должно измениться, но Москве нужно быстрее переориентироваться в сторону Нью-Дели. «Мы медленно идем, черепашьим шагом, нужен шаг кролика, я бы так сказал. Потому что сейчас у Индии с Европой и Америкой как-то решается. А России нужен свой подход», — считает он.

Что касается торговли, Кумар отметил, что Москве и Нью-Дели в торговом сотрудничестве нужно делать акцент не только на энергетике, но и на потребительских товарах.

27 января Европейский союз и Индия согласовали договор о свободной торговле после почти 20 лет переговоров. Индийский премьер-министр Нарендра Моди и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Нью-Дели назвал соглашение «главной торговой сделкой всех времен».

Благодаря достигнутым договоренностям для государств ЕС будет открыт обширный, но традиционно защищенный индийский рынок, туда будет облегчен доступ ключевых европейских товаров, включая автомобили и вино, в обмен на поставок в Европу текстиля, драгоценных камней и фармацевтических препаратов, отмечает The Guardian.

«Сегодня Европа и Индия творят историю», — отметила фон дер Ляйен, добавив, что с помощью соглашения создается зона свободной торговли с населением в 2 миллиарда человек, «от которой выиграют обе стороны».

Глава Минфин США перед саммитом ЕС и Индии выражал недовольство сделкой Брюсселя и Нью-Дели. «Мы ввели 25-процентные пошлины для Индии за покупку российской нефти. Угадайте, что произошло на прошлой неделе? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией. Европейцы финансируют войну против самих себя», — говорил он.

25-процентные пошлины были введены США на индийские товары летом 2025 года, Вашингтон это связывал с закупками Индией нефти из России. Требования Вашингтона отказаться от закупок российской нефти являются фактическими угрозами, заявляли в Кремле. Там обещали защитить отношения России и Индии от внешнего вмешательства.