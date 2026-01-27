 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе России и Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Открытие пропускного пункта поможет россиянам увидеться с родными и близкими на Украине, считает Москалькова
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность создания пункта пропуска на российско-украинской границе. Об этом омбудсмен сообщила на заседании фракции КПРФ, выступая с докладом о своей деятельности за 2025 год.

Согласно предложению Москальковой, целью этой меры является содействие воссоединению разделенных семей и возвращению на родину лиц с истекшими документами.

«Наверное, надо обсудить, что, может быть, какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким, но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны», — сказала омбудсмен. Москалькова также отметила, что запрос на такую работу существует. За последний год аппарат уполномоченного по правам человека уже содействовал воссоединению более 50 семей.

Москалькова призвала Киев возобновить обмены военнопленными
Политика
Фото:Минобороны России

Омбудсмен подчеркнула, что при отсутствии дипломатических отношений взаимодействие с международными структурами остается единственным действенным механизмом для репатриации российских граждан.

Украина официально приостановила работу всех пропускных пунктов на границе с Россией и Белоруссией после начала спецоперации в феврале 2022 года. Россия также закрыла 20 пунктов пропуска на украинской границе с 1 августа 2025 года. Автомобильные и железнодорожные пункты пропуска закрыли в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

Кроме того, летом 2022 года Украина ввела визовый режим для граждан России. Безвиз между Россией и Украиной действовал с 1997 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Егор Алимов
Татьяна Москалькова Россия Украина граница пропускной пункт
Материалы по теме
Москалькова призвала Киев возобновить обмены военнопленными
Политика
Польские фермеры заблокируют при забастовке КПП на границе с Украиной
Общество
На границе Украины и Польши произошел сбой в базе данных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Yle узнал о лагерях в Африке для перевоспитания молодежи из Финляндии Общество, 15:02
МИД Франции проинформировал Россию об ограничениях для дипломатов Политика, 15:02
СК10 вошла в топ-50 лучших работодателей в рейтинге hh.ru Компании, 15:00
Названы регионы — лидеры по числу межрегиональных сделок с жильем Недвижимость, 15:00
Российский ученый нашел решение уравнения, которое искали с XIX века Технологии и медиа, 15:00
На экс-заводе Volkswagen запустят производство нового кроссовера Tenet T9 Авто, 15:00
Прокурор запросил почти шесть лет заключения для комика Останина Политика, 14:52
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
«Истинный рыцарь». Как в футбольном мире вспоминают Бориса Игнатьева Спорт, 14:51
Первая ракетка мира Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open Спорт, 14:49
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко Политика, 14:46
Карпин назвал Игнатьева добрейшим души человеком, готовым всегда помочь Спорт, 14:35
Зампред совета министров Крыма Светлана Маслова ушла в отставку Политика, 14:31
Drivee проанализировал активность пользователей в период зимних каникул Компании, 14:30
Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе России и Украины Политика, 14:29