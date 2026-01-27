Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе России и Украины

Открытие пропускного пункта поможет россиянам увидеться с родными и близкими на Украине, считает Москалькова

Татьяна Москалькова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность создания пункта пропуска на российско-украинской границе. Об этом омбудсмен сообщила на заседании фракции КПРФ, выступая с докладом о своей деятельности за 2025 год.

Согласно предложению Москальковой, целью этой меры является содействие воссоединению разделенных семей и возвращению на родину лиц с истекшими документами.

«Наверное, надо обсудить, что, может быть, какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким, но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны», — сказала омбудсмен. Москалькова также отметила, что запрос на такую работу существует. За последний год аппарат уполномоченного по правам человека уже содействовал воссоединению более 50 семей.

Омбудсмен подчеркнула, что при отсутствии дипломатических отношений взаимодействие с международными структурами остается единственным действенным механизмом для репатриации российских граждан.

Украина официально приостановила работу всех пропускных пунктов на границе с Россией и Белоруссией после начала спецоперации в феврале 2022 года. Россия также закрыла 20 пунктов пропуска на украинской границе с 1 августа 2025 года. Автомобильные и железнодорожные пункты пропуска закрыли в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

Кроме того, летом 2022 года Украина ввела визовый режим для граждан России. Безвиз между Россией и Украиной действовал с 1997 года.