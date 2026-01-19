Американские войска покинули всю территорию Ирака, кроме Курдистана
Американские войска полностью вывели войска с объектов с подконтрольной властям Ирака территории, сообщило Министерство обороны республики, передает CNN.
Подразделения американских войск остались лишь на территории «полуавтономного» Курдистана, на авиабазе Харир в провинции Эрбиль. Правительство Ирака не контролирует полностью курдский регион, власть на территории курдской зоны принадлежит автономному федеративному правительству. Там функционируют собственные парламент и вооруженные силы, признанные иракской конституцией.
17 января американские войска передали иракской армии под контроль авиабазу Айн-эль-Асад, которую использовали подразделения международной коалиции во главе с США.
Соединенные Штаты ввели войска в Ирак в 2003 году в рамках операции «Шок и трепет» против Саддама Хусейна. В 2007 году, на пике, американский контингент в этой стране составлял 170 тыс. военных, писало AP. Впоследствии администрация президента Барака Обамы договорилась о сокращении численности войск, и в декабре 2011 года в стране оставалось небольшое количество военнослужащих.
Однако в 2014 году США решили вернуть солдат по просьбе иракской стороны из-за усиления «Исламского государства». Боевая миссия США официально завершилась в 2021 году.
