Военная операция на Украине⁠,
0

Красный Крест сообщил, что сотни пропавших в Курской области не найдены

Сюжет
Военная операция на Украине
Сотни людей остаются без вести пропавшими после вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил председатель Российского Красного Креста. Все силы организации будут направлены на поиски
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Все силы Российского Красного Креста (РКК) будут направлены на поиск пропавших жителей Курской области, которые до сих пор не найдены после вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук, передает «РИА Новости».

«Это сотни людей. Почему я говорю, сотни, — потому что когда-то это были тысячи и казалось, что это еще большой объем работы. Если осталось сейчас несколько сотен, то мы сейчас все силы туда направим и, я надеюсь, в скором времени сможем их найти», — сказал глава РКК.

Поток обращений потерявших связь с близкими не прекращается.

Ранее в январе уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Курской области найдены почти 1,4 тыс. без вести пропавших после вторжения ВСУ в область.

Москалькова заявила, что найдены 1,4 тыс. пропавших в Курской области
Политика
Татьяна Москалькова

Вторжение ВСУ в Курскую область продолжалось восемь месяцев и 20 дней, оно началось 6 августа 2024 года. Под контролем украинских военных было 1268 кв. км (площадь всего региона — 29,9 тыс. кв. км). В апреле 2025-го глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена. Последним населенным пунктом, контроль над которым вернула российская армия, стало село Горналь неподалеку от города Суджи.

В августе 2024 года экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов говорил, что в регионе дома покинули более 133 тыс. жителей. 14 октября Москалькова заявила, что из области были эвакуированы 112 тыс. человек. Из них более 12 тыс. размещены в пунктах временного размещения и социальных учреждениях. А порядка 40 тыс. отказались от эвакуации или уже вернулись в свои дома.

В июле 2025 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в результате вторжения ВСУ в Курскую область погиб 331 мирный житель, 553 человека получили ранения.

Егор Алимов
Курская область Российский Красный Крест пропавшие без вести поисковая операция Красный Крест
